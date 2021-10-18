這個「痛點」害正妹淚飆國罵！醫要她張大嘴吧　原來是喜歡硬的

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20多歲的櫃姐正妹，喉嚨吞東西的時候都覺得會痛，她以為是不是自己平常講話過多造成發炎，吞嚥口水都覺得痛，由於時間長達一年多老是看不好，吞了一堆止痛藥，甚至還因此變得焦慮、憂鬱，直到近期才找到原因，竟然因為她平常喜歡咬硬物，造成一條肌肉在作怪。

▲高雄一名櫃姐喉嚨吞嚥疼痛長達一年，最後確診是咬合關節發炎（圖中非當事人）（示意圖／記者張一中攝）

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收治這名患者的耳鼻喉科醫師陳津甫在自己的YT頻道《大鼻子醫師的耳鼻喉科診療室》當中分享，這名20多歲的正妹櫃姐來到診所的時候，一臉非常憂鬱，同時在講述病徵的時候還非常焦慮，說話相當急促，她說自己從事櫃姐，不知道是不是講話說太多，造成喉嚨發炎，吞嚥口水的時候都會覺得痛，為了這個情況，她看了一整年的醫師，但是都沒有好轉。

陳津甫醫師檢查過後，發現她的喉嚨沒有發炎也沒有傷口，而且發炎也可能會伴隨發燒情況，但是這名櫃姐都沒有，所以陳津甫認為並不單純，所以當下按住這名櫃姐的咬合關節，然後請櫃姐張大嘴之後再合上，這名櫃姐當場跳起來大罵三字經，這才確認是咬合關節經過肌肉的反射疼痛。

▲陳津甫醫師示範咬合關節的位置 。（圖／翻攝yt《大鼻子醫師的耳鼻喉科診療室》）

陳津甫表示這個疼痛會是「吞口水」會特別痛，造成咬合關節疼痛的原因是「使用過度」，第一個可能是講話講太多，第二個是愛吃硬的東西，第三個就比較特殊了，因為晚上睡覺會用嘴巴呼吸，也會造成顳顎關節發炎，因為用嘴巴呼吸，整個晚上嘴巴動來動去，這關節容易發炎，甚至還有睡覺時磨牙，也會造成顳顎關節發炎。

陳津甫也強調這些患者有部分會同時伴隨嚴重過敏的情況，不過他也提醒疾病發生原因都會有相關原因，是否單純是顳顎關節發炎或是喉嚨發炎，還是得經過專業醫師看診後才能確定。

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