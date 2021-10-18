　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這個「痛點」害正妹淚飆國罵！醫要她張大嘴吧　原來是喜歡硬的

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20多歲的櫃姐正妹，喉嚨吞東西的時候都覺得會痛，她以為是不是自己平常講話過多造成發炎，吞嚥口水都覺得痛，由於時間長達一年多老是看不好，吞了一堆止痛藥，甚至還因此變得焦慮、憂鬱，直到近期才找到原因，竟然因為她平常喜歡咬硬物，造成一條肌肉在作怪。

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲高雄一名櫃姐喉嚨吞嚥疼痛長達一年，最後確診是咬合關節發炎（圖中非當事人）（示意圖／記者張一中攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

收治這名患者的耳鼻喉科醫師陳津甫在自己的YT頻道《大鼻子醫師的耳鼻喉科診療室》當中分享，這名20多歲的正妹櫃姐來到診所的時候，一臉非常憂鬱，同時在講述病徵的時候還非常焦慮，說話相當急促，她說自己從事櫃姐，不知道是不是講話說太多，造成喉嚨發炎，吞嚥口水的時候都會覺得痛，為了這個情況，她看了一整年的醫師，但是都沒有好轉。

陳津甫醫師檢查過後，發現她的喉嚨沒有發炎也沒有傷口，而且發炎也可能會伴隨發燒情況，但是這名櫃姐都沒有，所以陳津甫認為並不單純，所以當下按住這名櫃姐的咬合關節，然後請櫃姐張大嘴之後再合上，這名櫃姐當場跳起來大罵三字經，這才確認是咬合關節經過肌肉的反射疼痛。

▲陳津甫醫師示範咬合關節的位置 。（圖／翻攝yt《大鼻子醫師的耳鼻喉科診療室》）

▲陳津甫醫師示範咬合關節的位置 。（圖／翻攝yt《大鼻子醫師的耳鼻喉科診療室》）

陳津甫表示這個疼痛會是「吞口水」會特別痛，造成咬合關節疼痛的原因是「使用過度」，第一個可能是講話講太多，第二個是愛吃硬的東西，第三個就比較特殊了，因為晚上睡覺會用嘴巴呼吸，也會造成顳顎關節發炎，因為用嘴巴呼吸，整個晚上嘴巴動來動去，這關節容易發炎，甚至還有睡覺時磨牙，也會造成顳顎關節發炎。

陳津甫也強調這些患者有部分會同時伴隨嚴重過敏的情況，不過他也提醒疾病發生原因都會有相關原因，是否單純是顳顎關節發炎或是喉嚨發炎，還是得經過專業醫師看診後才能確定。

【更多新聞閱讀】

高雄男反鎖「城中城」活活燒成焦屍　親哥害的！無保請回曝心酸

快訊／高雄瑞豐夜市驚傳8人圍毆　拳彈狂下！1國中生受傷送醫

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

半輩子都在為台灣寫作⋯作家陳柔縉享年57歲　文化部長李永得哀悼

快訊／館長回應「小玉事件」：我也會告　這他Ｘ的一定要處理的啊

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」再嗆：不會有好下場的

快訊／快點開預約！北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在這

台北時空小旅！百年前後潮男潮女流行話題大不同

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

【英語多益通】全球晶片 crunch危機 學多益金融製造業超實用單字

戶外體育課能脫罩了！校園防疫明起放寬　一圖秒懂最新規定

這個「痛點」害正妹淚飆國罵！醫要她張大嘴吧　原來是喜歡硬的

作家陳柔縉車禍不治！麥田出版PO「黑白照哀悼」：敬愛的老師走了

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

半輩子都在為台灣寫作⋯作家陳柔縉享年57歲　文化部長李永得哀悼

快訊／館長回應「小玉事件」：我也會告　這他Ｘ的一定要處理的啊

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」再嗆：不會有好下場的

快訊／快點開預約！北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在這

台北時空小旅！百年前後潮男潮女流行話題大不同

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

【英語多益通】全球晶片 crunch危機 學多益金融製造業超實用單字

戶外體育課能脫罩了！校園防疫明起放寬　一圖秒懂最新規定

這個「痛點」害正妹淚飆國罵！醫要她張大嘴吧　原來是喜歡硬的

作家陳柔縉車禍不治！麥田出版PO「黑白照哀悼」：敬愛的老師走了

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

解放軍3空軍基地「大擴建」全都鄰近台灣　衛星照片曝光

婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

很急？國道上間隔「不到一台車」　右側是空的...白車硬要切網友怒了

生活熱門新聞

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

能被3星座愛上　代表你很優秀

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

西門町紅茶店超級大雷！Google負評整串黑歷史

快訊／北市BNT悄悄釋出名額　施打地點在這

信維整宅喊都更逾20年「低收戶無處去不敢搬」

外送員接到「2地點訂單」秒崩潰：難停車！討拍反被嗆

搭捷運沒讓座國小生　他遭2寶爸狠酸

「痛點」害正妹淚飆國罵　醫曝關鍵：喜歡硬的

更多熱門

相關新聞

嫌老公開飲料店賺太少　人妻下海接客價碼曝

嫌老公開飲料店賺太少　人妻下海接客價碼曝

陳姓男子2011年時透過網路，認識一名陸籍女子小萱（化名），2人在2年後於兩岸登記結婚，婚後小萱在陳男所經營的飲料店工作，不過小萱卻在2017年取得長期居留證後，便開始拒絕和陳男一起同房，更不斷向陳男要錢，直到2019年陳男無意間發現老婆疑似在外賣淫，怒向其求償100萬元。橋頭地院審理後，判小萱需賠償陳男30萬元。

高雄女嬰遭虐死　保母停止托育、廢止登記

高雄女嬰遭虐死　保母停止托育、廢止登記

八大妹子疫期超前部署　狂衝醫美進廠整修

八大妹子疫期超前部署　狂衝醫美進廠整修

開古箏教室夢碎！陸女安身城中城隔天遇劫

開古箏教室夢碎！陸女安身城中城隔天遇劫

加水槍「整根含住」狂灌水　業者怒報警

加水槍「整根含住」狂灌水　業者怒報警

關鍵字：

高雄櫃姐喉嚨咬合關節顳顎關節大鼻子呼吸過敏

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面