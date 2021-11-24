「反骨」孫生秀母行竊證據　美麗華櫃姐怒告《個資法》下場曝

▲孫生(右)對母親多次竊盜進出監獄感到心累，自己也因po出櫃姐私訊證據挨告。（圖／翻攝孫生又來了YouTube）

記者劉昌松／台北報導

YouTube團體「反骨男孩」成員孫生，近期常上網抒發母親多次行竊進出監獄的心聲，7月間，甚至po出1名美麗華百貨櫃姐私訊告知，孫生母又行竊的訊息，櫃姐不滿好意提醒，對話卻遭po網，導致網友、記者都循帳號要找她，控告孫生涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署調查後，認為孫生曝光的IG帳號無法直接認出櫃姐身分，24日處分不起訴。

孫生(余孫生)的母親因患有精神疾病，無法克制偷竊行為，孫生對此無奈，甚至自嘲「疫情也擋不住她的偷之衝動」，7月6日，孫生在IG現實動態秀出1名櫃姐私訊截圖，對方說：「昨天有一位自稱是您媽媽的女士，來我們櫃上拿走了一些東西」，櫃姐並提供監視器畫面，孫生認出的確是母親，直呼心很累。

▲櫃姐認為孫生po網的私訊截圖沒有遮掩IG帳號，涉嫌違反《個資法》。（資料照／翻攝孫生Instagram）

這名櫃姐後來接到不少網友私訊，其中包括記者詢問是否能接受採訪，櫃姐才驚訝地發現，原來孫生沒有遮掩就將私訊對話po網，讓她的IG帳號外流，檢警收案後，曾約詢孫生但他沒現身，檢察官勘驗櫃姐IG，認為網友光憑帳號與大頭照無法辨識櫃姐身分，並不算是《個資法》要保護的範圍，因此處分不起訴孫生。