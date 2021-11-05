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北市前議員偷吃櫃姐產子！她帶兒登門拜訪...正宮氣炸求償結果曝

▲▼前台北市議員許富男被控教唆傷害婚外情對象的老公，因罪嫌不足獲不起訴。（圖／翻攝許富男臉書）

▲前北市議員許富男外遇戀上櫃姐產1子，元配向小三求償200萬元。（圖／翻攝許富男臉書）

記者黃宥寧／台北報導

北市前議員許富男，15年前外遇林姓櫃姐甚至產下1子，他甚至不滿孩子的媽嫁給郭姓男子，竟涉嫌教唆4名惡煞當街追打郭，郭男憤而提告，才揭發這段老議員不倫戀。事後許妻知道丈夫外遇後，也向小三提告求償200萬元，士林地院認林女與許富男確實交往且產子，但考量林無收入，許妻名下有2303萬及房子、土地數筆，判林賠100萬元。

正宮主張，她與許富男結婚35年，但沒想到林女從2006年起就和許交往甚至在2009年產下1子，直到去年9月間林女帶著兒子到他們家中，甚至開門見山表示「他是許富男親生兒子」，她當下感到無比震驚，精神遭逢重大痛苦，對此向林提告求償200萬元。

林女抗辯表示，她2006年間認識許，以為他已經離婚，當許展開激烈追求交往後才知道原來他仍有婚姻關係，原本想離開許，卻意外發現自己懷孕，才決定將孩子生下來並從母姓，後來許又劈腿，2人大部分時間都在爭吵中度過，後來許富男女兒許家蓓知道他們關係後，甚至毆打、恐嚇她的母親，導致她產生害怕決定離開許富男，後來許知道更以傷害她家人要脅，甚至向她抱怨跟妻子沒有感情、沒有同床等繼續要求交往，去年9月許還騙她妻子願意接受她，她才會帶孩子去到許家。

林女難過向法官泣訴，她對許妻滿心抱歉也很後悔，而現在她也已經與其他人結婚，但許卻不斷騷擾她甚至威脅她不讓她離開，她也感到十分痛苦無奈，同時她也向法官強調自己沒有工作，還要養2個小孩，丈夫月薪只有3萬5000元，許妻請求的200萬元實在過高。

法官審酌，林明知許有妻子仍持續交往甚至產1子，導致許妻身心受創，但衡量許妻為家庭主婦，名下有房屋、土地數筆，汽車1輛及數筆投資，財產總額為2303萬2590元，林無業、0收入、無財產，最後認定應以100萬元賠償為適當。全案可上訴。

現年79歲的許富男，為民進黨創黨黨員，曾任台北市議會第8、9屆議員，因在台北市養工處瀝青工程弊案中，收賄上千萬元賄款，2020年遭高院更審判刑9年，現正上訴最高法院審理中，而他的女兒許家蓓為現任台北市議員。

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