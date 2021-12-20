安南警心追查！ 5小時尋回學童失竊的心愛自行車

▲台南市警三分局安南所警方循勤查獲勤姓女外勞涉嫌竊取姜姓學童自行車代步後丟棄，警方起獲失竊自行車通知姜童領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南姜姓國小學童於19日下午5時30分許，至台南市警三分局安南派出所報案稱，19日下午至安南區海東國小打籃球時，將自行車停放在國小旁人行道上，但在打完籃球欲返家時，卻發現自行車不見了，自行車上有貼他的名字，希望警察叔叔能幫他把車子找回來，警方受理後在5小時尋回其失竊愛車。

經三分局安南所警方調閱監視器後，鎖定竊嫌特徵，並發現竊嫌在竊取腳踏車後，即一路往台南科技工業區方向前進，經一路追查至台南科技工業區永鎮宮附近時，發現竊嫌一度失去蹤影，經安南派出所所長莊凱宇研判，竊嫌應該是將自行車棄置在附近，即率員至現場追查，在比對數十台自行車後，果然發現報案所失竊自行車，警方另持續調閱棄置現場周遭監視器，鎖定在科工區內工作33歲勤姓女外勞涉有嫌疑，於19日深夜10時30分通知勤嫌到案說明，勤女對於犯行坦承不諱，警方訊後將勤女依竊盜罪嫌函送偵辦。

據了解，勤女原係要由安中路搭公車回台南科技工業區上班，但因為時間來不及，所以才偷自行車代步，而警方在受理竊案後積極偵辦，全案5小時即告偵破，並尋回學童腳踏車，也讓姜姓學童歡喜不已，並感謝警察叔叔的幫忙。

三分局呼籲民眾，停放自行車時，除將貴重物品隨身攜帶外，並應在車輛加上大鎖等防盜措施，以免成為不法之徒覬覦目標，而造成財物損失。