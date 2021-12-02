　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

佳冬阿北倒臥路邊全身血　枋警急救援送醫家屬窩心 　

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱勸 自摔阿北就醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱勸 自摔阿北就醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位阿北騎自行車中午時間自摔在路旁，身體多處受到擦傷，民眾發現報警，警方趕往處理，擔心他狀況，請他就醫檢查，他起初不肯，經一再勸說他就醫治療，並聯絡他家人到醫院照顧，對警察的用心，他家人很感激。

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱勸 自摔阿北就醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱在東林路一處巷弄內，有一名老人全身是傷，請求警方協助。

警方到場後，發現79歲的阿北是騎乘自行車自摔，身體有多處擦傷，由於當時日正當中，天氣十分炎熱，起初他堅持自行離去，警方擔心他的傷勢，在藍所長的百般勸說下，他才答應就醫，所幸傷勢無大礙。

由於老翁無法交代自己的姓名及居住何處，藍所長想起平常執行勤務時，常見他騎乘自行車出現在佳冬鄉石光見一帶，便將他的相片發給石光見熱心居民協助相認，碰巧這位阿北是熱心民眾長照送餐服務的對象之一，警方詢問到地址後前往該地通知家屬，家屬也立即到醫院接管照護，深深感謝警方的妥善處理。

枋寮分局長簡彥匡肯定東海所同仁主動熱心協助的精神，並呼籲家中若有年長者，予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到需協助的長輩時，俾利警方第一時間確認身分以快速通知家屬。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
Joeman「31歲存到5000萬退休」！　5大致富原因曝
女網友「穿內褲」躺身邊！　男摸一把慘了
快訊／安泰銀確定嫁入國票金　股臨會通過　
林秉樞為「這件事」嚇到狂奔！　被打到滿身傷
Netflix下架超多神片！　這5部全掰了　
第三劑提前！　陳時中：午後可打莫德納「6萬人符資格」
26年來首次！大聯盟即將「封館」　原因曝光
網紅產品照「和淘寶一樣」！多LOGO貴2倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佳冬阿北倒臥路邊全身血　枋警急救援送醫家屬窩心 　

台南民進黨黨內初選在即　新人各自揮舞兵旗尋求支持出線

彰化喬友大樓火警消防局長請辭　副縣長林田富兼代

寒流來襲　台南市消防局籲留意居家用電安全及防範一氧化碳中毒

死亡車禍巧合「2人都是退休警」　小貨車碰撞騎士1死

往返「台馬」約3小時　《南北之星快輪》2022年4月正式啟航

全國醫護人員專屬　桃園推「醫護享景點買一送一」優惠

瑞芳義警常年訓練　新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安

桃園第16期疫苗接種2日起施打　完成第一劑接種人口涵蓋率83.02%

黃金級綠建築！　蘆竹一號社會住宅上樑2022年底可入住

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

2兄妹庭院玩耍...門口突見小牛！　哥化身英雄拿棍子驅趕勇敢保護

佳冬阿北倒臥路邊全身血　枋警急救援送醫家屬窩心 　

台南民進黨黨內初選在即　新人各自揮舞兵旗尋求支持出線

彰化喬友大樓火警消防局長請辭　副縣長林田富兼代

寒流來襲　台南市消防局籲留意居家用電安全及防範一氧化碳中毒

死亡車禍巧合「2人都是退休警」　小貨車碰撞騎士1死

往返「台馬」約3小時　《南北之星快輪》2022年4月正式啟航

全國醫護人員專屬　桃園推「醫護享景點買一送一」優惠

瑞芳義警常年訓練　新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安

桃園第16期疫苗接種2日起施打　完成第一劑接種人口涵蓋率83.02%

黃金級綠建築！　蘆竹一號社會住宅上樑2022年底可入住

球迷批梅西獲金球獎「可恥骯髒」　C羅竟按讚留言：事實

母喪「訃聞疑似P圖」稱總統將出席　黃揚明曝：林秉樞實在太詭異

天使搶輸了！大谷少一個強投隊友　史卓曼3年19.6億加盟小熊

勞保退休金一次領超吃虧？　教你一步驟可多領10個月

罔腰確定改名字！鳳梨建議「改這樣」列出4字　網一看全笑翻

四大公投民調拉近　游盈隆五點分析：民進黨毀滅性危機尚未解除

再買次世代疫苗！陳時中證實與AZ簽約「明年採購500萬劑」

同款帽T台大的貴200！北商女嘆「價值差距嗎？」各校大學生打臉了

Joeman「31歲存到5000萬退休」！　他揭5大致富原因：月收至少200萬

佳冬阿北倒臥路邊全身血　枋警急救援送醫家屬窩心 　

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

死亡車禍巧合　2人都是退休警

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

王男欠繳高速公路通行費車行代繳

往返「台馬」　搭《南北之星快輪》3小時

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

蘆竹一號社會住宅上樑　2022年底可入住

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

留意居家用電安全防一氧化碳中毒

全國醫護專屬　桃園推醫護享景點買一送一

桃園第16期疫苗接種　2日起施打　

女打疫苗後出車禍　po文感謝暖警

高雄社會住宅「入住資格」將放寬

台南市囤房稅議會三讀通過

變更議程審預算卻惡意缺席致散會

更多熱門

相關新聞

死亡車禍巧合　2人都是退休警

死亡車禍巧合　2人都是退休警

苗栗縣八卦村泰安聯絡道1日下午3點多發生一起死亡車禍，一輛小貨車與機車發生碰撞，導致58歲楊姓騎士當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。據悉，楊姓死者先前是台中市一分局偵查隊長，曾偵辦2010年震驚全台的角頭翁奇楠槍擊案。巧合的是，肇事的小貨車駕駛也是退休警察，全案依過失致死罪偵辦。

哈尤溪不開放步行+自行車　屏縣府：安全考量

哈尤溪不開放步行+自行車　屏縣府：安全考量

家暴高嘉瑜遭移送！　林秉樞：「高嘉瑜掌鏡」

家暴高嘉瑜遭移送！　林秉樞：「高嘉瑜掌鏡」

林秉樞遭移送！理直氣壯大喊「沒有偷拍」

林秉樞遭移送！理直氣壯大喊「沒有偷拍」

墾丁星級飯店停車場離奇車禍　騎士撞遊覽車亡

墾丁星級飯店停車場離奇車禍　騎士撞遊覽車亡

關鍵字：

枋寮警察 藍清輝簡彥匡分局長自行車阿北

讀者迴響

熱門新聞

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

沒品維尼回應了！　幫林秉樞洗白被轟：我和台南朋友被他騙慘了

元元買股「半個月賺100萬」：錢多到免上通告

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

林秉樞借高嘉瑜充電器　「備份神器」揭4女私密照

林秉樞隨身帶「小肉槌」　出國偷摸舞孃胸部

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面