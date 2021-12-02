佳冬阿北倒臥路邊全身血　枋警急救援送醫家屬窩心 　

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱勸 自摔阿北就醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一位阿北騎自行車中午時間自摔在路旁，身體多處受到擦傷，民眾發現報警，警方趕往處理，擔心他狀況，請他就醫檢查，他起初不肯，經一再勸說他就醫治療，並聯絡他家人到醫院照顧，對警察的用心，他家人很感激。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱在東林路一處巷弄內，有一名老人全身是傷，請求警方協助。

警方到場後，發現79歲的阿北是騎乘自行車自摔，身體有多處擦傷，由於當時日正當中，天氣十分炎熱，起初他堅持自行離去，警方擔心他的傷勢，在藍所長的百般勸說下，他才答應就醫，所幸傷勢無大礙。

由於老翁無法交代自己的姓名及居住何處，藍所長想起平常執行勤務時，常見他騎乘自行車出現在佳冬鄉石光見一帶，便將他的相片發給石光見熱心居民協助相認，碰巧這位阿北是熱心民眾長照送餐服務的對象之一，警方詢問到地址後前往該地通知家屬，家屬也立即到醫院接管照護，深深感謝警方的妥善處理。

枋寮分局長簡彥匡肯定東海所同仁主動熱心協助的精神，並呼籲家中若有年長者，予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到需協助的長輩時，俾利警方第一時間確認身分以快速通知家屬。