每2天就1名「自行車騎士」車禍死亡！這類車種事故增幅最大

▲自行車運動蔚為風潮，無論是通勤、運動、旅行都相當適合。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者李宜秦／台北報導

近年來自行車運動逐漸流行，不過據統計，自行車（含腳踏自行車、電動自行車、電動輔助自行車）發生交通事故30日內死亡及受傷人數已連續5年逐年攀升，升幅達34％，其中電動自行車增幅最大，每2天就有1名自行車騎士死亡，交通部宣導自行車騎乘觀念，盼能藉此降低事故發生率。

交通部道安會吳木富執行秘書表示，根據統計自行車（含腳踏自行車、電動自行車、電動輔助自行車）發生交通事故30日內死亡及受傷人數已連續5年逐年攀升，自行車死亡人數105年為187人，至109年已增加至245人，升幅達31％；受傷人數105年為14,908人，109年為20,030人，升幅34％。

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經分析發生於路口及路段所佔比例各約5成。案件主要肇事原因為未注意車前狀況、未依規定讓車、左轉彎未依規定、違反號誌管制、未保持行車安全間隔等。就年齡來看，自行車死亡人數中，高齡者佔6成以上。再細分腳踏自行車、電動自行車及電動輔助自行車死亡人數，以電動自行車成長幅度最大。

▲交通部指出，近年來自行車車禍件數大增，死亡人數也上升。（圖／參山國家風景區管理處提供）

交通部提出自行車精進措施包括提升友善、安全行車環境；滾動檢討自行車安全規定；加強稽查；提升國人自行車安全騎乘觀念，將持續透過工程、宣教及法令修正等措施，強化民眾正確騎乘自行車觀念與應遵守之交通規則，並且提升自行車行車環境的安全。

交通部表示，自行車從騎車衣著、裝備到騎車行為，每個環節都攸關著自行車騎士的人身安全，透過多元管道的行銷推廣，期望民眾能建立起正確自行車騎乘觀念。不論是休閒騎車或是運動通勤，遵守交通規則才能快樂追風、平安回家。