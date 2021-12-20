冬至吃湯圓熱量易爆表　營養師建議酌量分食、搭配天然食材

▲冬至湯圓雖然可口，營養師提醒當心熱量超標、造成身體負擔。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是冬至，民眾在習俗上會全家團聚吃湯圓、添歲也添幸福，而湯圓口感軟綿Q彈，不知不覺就會吃下好幾顆，甚至有人晚餐吃鹹湯圓，再吃甜湯圓當飯後甜點；營養師提醒，市售大湯圓一顆熱量最高80大卡，吃4顆就超過一碗白飯，若食用過量不僅澱粉量、熱量攝取超標，也會造成腸胃負擔。

衛福部南投醫院營養師蔡秀雯指出，傳統的紅白小湯圓每粒熱量約6大卡，市售的盒裝包餡大湯圓一顆熱量約60至80大卡、鮮肉湯圓則約60大卡，一碗飯的熱量約280大卡，料理時應儘量不要再加糖漬豆類或配料，如果選擇有配料的湯圓，應選擇小份量，避免糖分及熱量爆表。

此外，10顆紫糯花生湯圓約含21公克的糖，已接近一日建議攝取上限，蔡秀雯建議可與家人分食；另據國民健康署資料，10顆包餡大湯圓含有約15公克的飽和脂肪，已占一般成人每日攝取量上限的3/4，血脂肪過高的民眾可選不包餡湯圓，或一天食用量控制在5至6顆，吃鮮肉湯圓時則可多配青菜、茼蒿及香菇，減少飽和脂肪吸收和心血管負擔。

蔡秀雯認為，冬至湯圓採購宜斟酌份量，不要一次煮太大鍋，否則吃不完再熱鍋較不新鮮、口感也不好，另建議搭配天然食材烹煮，如現煮的紅豆、綠豆、番薯等，增加不同營養素攝取；銀髮族也要注意吞嚥問題，小口充分咀嚼才吞下、避免噎到，腸胃不好的民眾也不該食用過多糯米，以免引起消化不良或造成胃食道逆流等。



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