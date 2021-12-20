命理師：明天冬至「4星座身體會變差」！腸胃、過勞疾病全引爆

▲命理師提醒，有4個星座在冬至這天身體會變差。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明（21）日為今年的冬至，是北半球中一年黑夜最長、白天最短的日子，命理專家小孟老師提醒有數個禁忌應避免，包括不可行房、晚上忌外出、出嫁的媳婦不要回娘家、不宜熬夜及吃湯圓要雙數等等。此外，他也特別示警「有4個星座」在這天「健康運一路下滑」，上榜的朋友可得小心了。

小孟老師警告4星座在冬至這天應留意健康：

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1.牡羊座

牡羊人身體還算不錯，若一旦出狀況應從作息與情緒方面著手改變，有時太過煩燥會打亂作息，因此養成規律的好習慣有益健康。

2.處女座

冬至一到處女座易有過勞傾向，大多與職場工作有關，除了賣力工作外也要留意自己的身心、飲食作息是否正常，否則過度疲勞易引發身體不適。

3.巨蟹座

巨蟹座在冬至這天消化系統會變得比較弱，建議在飲食方面選擇清淡，太過刺激性、油膩的食物要控制著吃，勿過量攝取，以免造成腸胃負擔。

4. 獅子座

獅子朋友們也是工作狂，有時為了熱愛的事物而忘了要休息或正常吃飯，長久下來不正常的生活模式導致新陳代謝變差。

▲湯圓並非人人適合享用，營養師點名4種人要小心。（示意圖／記者蕭筠攝）

冬至一到挨家挨戶都會吃起湯圓，林口長庚營養治療科營養師陳昕玫表示，冬至湯圓主成份糯米含大量支鏈澱粉，會增加與消化酵素接觸的面積，大量攝取容易伴隨消化不全、腹脹、腹痛等症狀，建議有4種問題的人應小心食用，分別為糖尿病、胃食道逆流、牙口發育不全與中風後吞嚥困難病患。

陳昕玫逐一說明，支鏈澱粉吸收速度快，因此升糖指數（GI）較高，血糖易快速上升，且4顆包餡湯圓就等於一碗白飯，建議病友應減量正餐白飯只吃半碗，而餐間湯圓兩粒足矣。

對於胃食道逆流、腸胃不適或容易腹脹的患者而言，湯圓本身餡料所含的糖分及甜湯易加重腸胃道負擔，且湯圓具高黏性，若有牙口發育不全或缺牙者，應切小塊並充分咀嚼後再食用，以免噎到。中風後吞嚥困難者，也不建議攝取，以免嗆咳致吸入性肺炎等風險。