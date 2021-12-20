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掰了力宏還是要勇敢！今年脫單最後時機在冬至　錯過等明年

▲中秋是月下老人生日，也今年求姻緣最後機會，大批單身男女擠爆樂成宮月老殿。（圖／記者游瓊華攝）

▲命理師說，今年追愛最後時機在冬至，錯過等明年。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

許多人夢想中的白馬王子、金曲歌王王力宏爆發約炮、召妓，讓許多男、女粉絲心碎一地，經典情歌越聽越傷心！但不少人還是對愛情抱持希望、努力追愛。命理師楊登嵙表示，2021年最後脫單時機就在明天冬至，追愛男女可以拜妥湯圓、五色絲線、糖果、鮮花、紅棗等到月老廟，祈求月下老人速賜良緣。

楊登科指出，明天（21）日冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。

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楊登嵙建議，到月老廟求月下老人賜姻緣，可以準備以下供品，包括一、湯圓；祈求緣分來到、圓滿；二、糖果，甜甜月老的嘴；三、鮮花，與對象可以盡快開花結果；四、五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利；五、紅棗，祈求姻緣早點完成；六、桂圓，圓滿順利。

至於祈求內容，楊登嵙則提醒，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。

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