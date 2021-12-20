明天就是冬至！命理師點名「6大禁忌」　嘿咻熬夜衰整年

▲命理老師分享冬至6大禁忌。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

今年12月21日是冬至，冬至又俗稱冬節或賀冬，是北半球一年中黑夜最長、白天最短的日子，因此古人會認為冬至之後白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態，所以在古代冬至比過年還重要。命理專家小孟老師19日在臉書分享冬至習俗外，也提醒冬至6大禁忌行為，小心做了影響未來整年運勢。

命理專家小孟老師表示，冬至大多人會在白天祭拜神明、祖先及地基主，原因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，一般會使用三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯及紙錢（拜神明使用刈金、壽金、地公金；拜祖先使用刈金或銀紙都可以）為供品，祈求來年再多加幫忙保佑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣經常聽見的「冬至吃湯圓」習俗，吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，也等於小孩大了一歲，有添歲的意涵。

▲紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。（圖／記者林悅攝）

小孟老師也提醒冬至禁忌行為，包含下列6項：

1.不可以房事

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

2.晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3.嫁出去的媳婦不要回娘家。

因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4.不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易

陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。

5.吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。

6.忌逞兇鬥狠：

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘