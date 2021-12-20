王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷：不結婚了

▲網友好奇，王力宏PR值還剩下多少？（圖／翻攝自王力宏臉書、李靚蕾IG）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅式爆料後，讓外界相當震驚。就有網友好奇詢問，王力宏形象瞬間跌落谷底，這樣PR值還有多少？貼文曝光後，大票網友答案超意外，認為王力宏的優勢沒有因此不見，仍然是人生勝利組，「95吧，渣男有渣男的市場」、「單身多金帥，還是99的」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「王力宏現在PR值剩多少」為題發文，提到王力宏原本的PR值應該有99，不過現在優質偶像的形象全毀，PR值大概會落在多少？應該還是有95以上？

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也有網友在以「力宏現在的綜合分數，台男中PR多少」為題發文，提到雖然王力宏現在可說是身敗名裂，但因為擁有帥氣外貌，會音樂、家世好，PR值是否依舊很高？

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「以為95以上有很多人嗎」、「100變99，頂多以後不結婚了」、「結婚相關之外的都很高，人生就是不公平」、「力宏：我變弱了，不代表你變強了」、「放到全世界也是頂級的」、「99變98」、「還是99啊，還是高富帥」、「99，血條太厚沒少」、「還是人生勝利組」、「還是PR99，就只是丟了臉，天龍條件又沒消失」。

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