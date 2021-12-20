王力宏形象跌谷底「還能翻身？」　網點名1人揭下場：別小看台灣人

▲網友瘋猜王力宏下場。（圖／資料照／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被前妻李靚蕾毀滅性爆料後，就有不少網友瘋猜最終下場，好奇王力宏的演藝事業是否會完蛋？不過底下網友卻馬上點名1人，直言台灣人其實很有包容度，「台灣人金魚腦，什麼事情過了就忘了」、「適度自嘲加時間久了，台灣人銅鋰鋅（同理心）就來了」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「王力宏演藝事業是不是完了」為題發文，提到王力宏真的很誇張，截至目前為止都不道歉，比陳冠希、羅志祥還嘴硬，以現在情況來說，多數人應該都挺李靚蕾，王力宏是不是完了？

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過隨即也有網友諷刺問道，「是不是只有台灣人最包容垃圾藝人啊？」「一年後王力宏還是可以在台灣復出對吧？」直指王力宏就算人設崩壞了，但台灣人卻有著無限的包容力，沒多久後大概就會復出了。

▲羅志祥雖被爆出「多P運動史」，但如今也已復出要唱跨年場。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

貼文曝光後，多數網友都哭笑不得表示，「台灣人很健忘的」、「只要道歉，台灣人就會原諒一半了」、「台灣人很善良的」、「還有台灣啊」、「台灣是更生藝人復出寶島」、「根本不會，一堆外遇的還不是活得好好的」、「阿翔人設破滅還不是很多節目」、「再黑的緋聞或醜聞哪一次沒復出」、「太小看台灣人了吧，不用一年」。

其中還有不少人點名羅志祥，「羅志祥也還沒完全完蛋吧」、「中國已經定調封殺了啊，但台灣人的抵制XD羅都要唱跨年了」、「你有看到羅嗎？他今年還會唱花蓮跨年呢」、「看看羅志祥今年還能接跨年就知道王力宏不會完蛋啦」、「一年太久了，你看羅幾個月復活的」、「羅都可以洗白了」。