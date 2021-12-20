偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他　連噴10句看呆了

▲時間管理大師「驚句」一次看。（圖／吾言少女）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅式爆料後，讓外界感到相當震驚，雖然他稍早已經道歉，不過大票網友仍不買單。《東森新媒體ETtoday》就整理了名人爆出複雜男女關係後，前後說出的超狂「驚句」。

►王力宏「左思右想3天」道歉了！ 暫時退出演藝圈：留時間陪父母孩子

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►王力宏｜2021年12月

1.今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈，巨痛的噩夢。

2.左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。

李靚蕾爆料王力宏長年冷暴力、約炮、召妓、缺席孩子生日，王力宏優質形象瞬間毀滅。王力宏起初只說「今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈，巨痛的噩夢」，他並沒有對婚姻不忠；直到被李靚蕾反擊後，今天中午才終於道歉。

▲王力宏被李靚蕾毀滅式爆料。（圖／記者季相儒攝）

►羅志祥｜2020年4月



妳很少讓我擔心難過但妳的不快樂都是因為我造成的。

周揚青去年4月發出「毀滅式分手信」，指控羅志祥「多人運動」，且與其下女藝人愷樂「有不正當男女關係」。羅志祥形象瞬間跌落谷底，選在5月20日發出7000字長文向周揚青道歉。

▲羅志祥擁有「時間管理大師」的稱號。（圖／翻攝自羅志祥微博）

►阿翔｜2019年6月

1.和謝忻之間的情感都是滿滿的。

2.沒有拿捏好好朋友的分寸。

3.我們是好朋友的一個狀態，有時候互相彼此的一個失落，擁抱鼓勵都是有的。

已婚的阿翔和女星謝忻2019年被拍到「車吻」，導致演藝事業一度停擺。當時開記者會，阿翔一句「情感都是滿滿的」讓不少人看傻眼。

▲辣妻Grace最後選擇原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace IG）

►許志安｜2019年4月

1.我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生。

2.最錯的地方是失去我自己。

3.我是個壞掉的人，是個沒靈魂的人。

許志安和鄭秀文結婚後，被拍到和女星黃心穎在車內喇舌，事後他承認酒後亂性，一時控制不住才做錯事，在記者會上聲淚俱下道歉。

▲黃心穎曾與許志安爆出不倫戀。（圖／翻攝黃心穎IG）

►童仲彥｜2017年1月

如果是男人看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了。

童仲彥2016年就被爆與時任「新北市聯絡處」的邱主任過從甚密，還直接說不喜歡邱主任就不是男人，讓不少人印象深刻。

▲童仲彥。（資料照／翻攝自Facebook／童仲彥）

►王世堅｜2016年8月

我就天生就這樣浪漫不羈。

台北市議員王世堅2016年曾與助理小文發生婚外情，後來在廣播節目上，鄭弘儀問「那時候（太太）有多生氣？」王世堅坦言，「那時我一個我最愛的小小的一個時鐘，她拿起來就往我丟，我寫悔改書給她，抱歉，我就天生這樣浪漫不羈。」

▲王世堅。（資料照／記者袁茵攝）

►阿基師｜2014年12月

1.車子她開的，我上了她的車，就...咻～的滑進摩鐵了。

2.跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已，就嘴巴碰一下而已，裡面舌頭沒有喇來喇去。

3.嘴對嘴也還好啦，我的客人常常跟我嘴對嘴，這是我的國際禮儀。

4.她家境不好，我去摩鐵援助她，人之常情。

5.我們清清白白，鐵門拉下來擁抱一下感受溫暖而已。

6.臉頰過來了，嘴巴過來了，我嘴巴麻掉，只能接招滿足她。

7.如果我有進一步的肌膚之親，哪會只有39分。

8.不是外遇喔，只是巧遇。

9.我老婆女兒都支持我，老婆不會難過，不能講默許，因為她是農家村女，包容度比較好一點。

10.熟女簡訊親暱喊『Dear老公，我不會跟大姊計較』，把自己當成小二。

阿基師（鄭衍基）本來擁有超好形象，然而卻被拍到和熟女「滑進摩鐵」。事後他要求太太一起出席記者會遭拒，獨自面對媒體時金句連發，至今仍常被網友拿出來酸。

▲阿基師金句連發。（圖／記者陳明仁攝）

►九把刀｜2014年10月

我很喜歡那個女孩子（周亭羽），但我希望我的未來是我女友。

九把刀當時被爆背著交往9年的女友小內偷吃周亭羽後，雖打算回對方身邊，但最終仍分開，並扶正周亭羽。

▲九把刀 。（資料照／記者黃克翔攝）

►倪安東｜2014年7月

夫妻是支持彼此，不屬於彼此。

倪安東被爆出軌對象不只一人，前前後後包括女神級藝人、知名女主播。他還曾被媒體爆料，當他與前妻談判時，對方問起小三床上表現如何，他直接回答「比你好。」也讓眾人大開眼界。

▲倪安東扶正管罄。（資料照／記者黃克翔攝）

►成龍｜1999年11月

我犯了全天下男人都會犯的錯。



當年成龍外遇吳綺莉，一開口把全世界男人都拖下水，這句話也成為經典中的經典。

▼成龍。（資料照／記者林敬旻攝）