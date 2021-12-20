王力宏道歉文「關鍵2字」有玄機！網抓包炸了：看了就噁心

▲王力宏稍早發文道歉。（圖／翻攝王力宏臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅性爆料後，今（20）日中午發文道歉，「在這裡，給爸爸、媽媽、靚蕾、孩子們鄭重道歉。」消息曝光後，一派網友直喊早就該道歉，也有些網友覺得王力宏口中的「暫時」退出演藝圈實在太沒誠意，因此仍然不買單。

王力宏稍早貼文，提到他左思右想，覺得男人還是要承擔所有責任，因此不會再辯解，沒有經營好婚姻、給家人帶來困擾、沒做好偶像該有的形象，「都是我的錯」，因此「在這裡，給爸爸、媽媽、靚蕾、孩子們鄭重道歉。」

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王力宏認為，既然已經離婚，那爭論過去的種種已經沒有意義，他以後會注意自己的言行舉止，承擔「父親、兒子、公眾人物的責任」，他會在經濟、生活上照顧李靚蕾和孩子，「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害」，這次事件處理不當，再次向大家道歉。

▲王力宏道歉全文。（圖／翻攝自王力宏臉書）

貼文曝光後，不少網友認為王力宏的道歉只想輕描淡寫帶過，「想要簡單帶過？過去種種已無意義嗎」、「想要簡單帶過喔」；也有網友忍不住狠酸，早該在第一時間就道歉，「早講不就沒事」、「早這樣做，就不會有那麼多不堪了」、「一開始道歉不就好了？ 鬧得滿城風雨才道歉」、「終於，早道歉不就好了」。

其中，更有網友一看到「暫時」2字就傻眼表示，「別暫時了，就永久吧！免得傷人眼球」、「永遠退出吧！那張臉看了就噁心」、「暫時？永遠退出演藝圈」、「可以退出就好，暫時收回」、「永遠退出吧，什麼暫時」、「不用暫時，是永久，不用回來了」，對這篇道歉文仍不買單。