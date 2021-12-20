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哪個名人外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他：白到發亮

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾爆料約炮、召妓之後，讓外界感到相當震驚，如今他已發文道歉，並要暫時退出演藝圈。就有網友不禁好奇，有許多名人曾被爆出外遇、劈腿、混亂男女關係等風波，有誰是成功洗白的嗎？貼文曝光後，網友答案超一致。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲哪個名人外遇後成功洗白？（示意圖／取自Pakutaso）

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣外遇又成功洗白的有誰」為題發文，提到阿基師「巧遇」後不小心滑進去、阿翔在路上沒拿捏好分寸和謝忻親了起來，但是現在好像都還是賺飽飽，說到外遇後成功洗白，大家會想到誰？

▲▼王建民攝影展。（圖／記者屠惠剛攝）

▲很多網友覺得王建民洗白成功。（資料照／記者屠惠剛攝）

貼文一出，不少人馬上想到王建民，「只有我大樹哥」、「王建民啊，還進對球隊，酸的人更少」、「王建民，2013WBC（世界棒球經典賽）洗到超白，現在都接一堆代言了」、「王建民投完經典賽就洗白了」、「王建民，國際賽白到發亮」。

此外，也有些網友分享其他答案，「必勝哥啊」、「只服世堅、阿童」、「九把刀繼續賣電影」、「胡瓜現在蠻低調，也有公益，算有在贖罪了」、「阿基師不就活得好好的」。還有網友感嘆表示，「政治人物蠻多的吧」、「一大堆，台灣人是健忘的」、「你反過來問比較好」。

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