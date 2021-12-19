▲「甜滋滋茶柿」50年老欉果樹，「可桑」棄公從農寵妻種滿梨山。青農黃國城（右）（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

南投縣竹山鎮有機農民黃國城經營父親「可桑」，台中市和平區梨山種植「甜滋滋茶柿」果園，50年前因母親喜歡吃甜柿，爸爸想盡辦法種植，現在都成了老欉，沒想到今年運送過程發生車禍，上萬斤的有機甜柿面臨運送窘境，黃國城期盼能透過網路訂購，解決困境。

台中市和平區梨山的巔峰，迎風而來一陣果香及茶香的佐搭，一片的蓊綠果然就是茶與柿的交錯，這令人訝異的「茶柿山」章法，是梨山獨有的莞爾樂章，也開啟了竹山到梨山50年傳奇篇章；50多年前「可桑」辭去村幹事，棄公從農賣掉土地，遠從竹山翻山越嶺來到梨山開墾種水梨、蘋果，可是不知為何「可桑」的水果樹就是不斷的慢慢枯萎。

▲「甜滋滋茶柿」50年老欉果樹，「可桑」棄公從農寵妻種滿梨山。

眼看著生活都要出問題煩惱之際，正好有朋友從日本回來，送來一顆日本珍貴的甜柿（當時台灣極少人種植），「可桑」想到太太無怨無悔的陪他在山上墾植，捨不得吃就留給她，他看著太太吃甜柿的滿足幸福的笑容，他馬上開始想盡辦法找甜柿苗栽，把整個山頭都全改種甜柿，甜柿竟長的出奇的好，直到現在都已50年以上珍貴老樹等級老欉甜柿。

「可桑」原是最接地氣的村幹事，也是最瞭解土地的基層公務員，那時看著大家用農藥、化肥耕作傷害土地，心疼之餘，只好遠避到梨山這一片淨土，現在他已高齡80多歲，這幾年逐漸把茶柿山交給兒子黃國城管理，並特別交代要友善土地，大地才會賞給我們吃穿。

▲台中市和平區梨山「甜滋滋茶柿」果園。



黃國城接手茶柿山正準備一展身手時，世代在竹山種茶，也有規模不小的製茶廠的鄰居張警官，正好從航警局退休，5年前看到了這片甜滋滋的茶柿果園，提出了把果樹間距種滿茶樹友善共生的新概念，讓土壤微生物多樣性，水土獲得保持，也可全年長時輪流收成，於是山區的柿子樹多了茶樹的陪伴，「甜滋滋茶柿」山成了當地重要的地標。

目前「甜滋滋茶柿」正當時出1萬多斤，不過沒想到黃國城正急著送貨過程中發生車禍，人雖然無礙但是車毀果傷；宜蘭大學助理教授洪勝雄獲悉，引介推廣有機蔬果的「好食好食企業社」，老闆吳淑真義不容辭馬上開包裝線協助，期盼大家能透過「好食好食」採購，支持這甜滋滋幸福的茶柿，幫忙友善土地的柿農度過難關。

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