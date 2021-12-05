性侵7歲女童還拍裸照　惡狼誆「長大後嫁給我」遭重判

▲南投一名林姓男子性侵年僅7歲女童後，還向女童表示「愛她」，要女童長大後「嫁給他」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／南投報導

南投一名林姓男子明知女童小芬（化名）當時為僅就讀國小一年級之未成年人，竟對小芬伸出狼爪，對其性侵得逞後還幫她拍下裸照，並對小芬表示「很愛她，長大後要娶她」等語。南投地院審理後，依違反《兒童少年性剝削防制條例》，判林男應執行有期徒刑9年10月。

身體狀況不佳，平常僅可免強維持生計的林姓男子，明知小芬當時為年僅7歲之幼童，卻在2017年至2018年間對小芬伸出狼爪，多次在住處、加油站或超商廁所和保母家等地，對女童性侵得逞，事後還會「幫」女童拍下裸照，直到事件曝光後，員警持搜索票進入林男住處，取得林男手機電腦等相關證物後，依法將林男移送法辦。

事件曝光後，小芬在應訊時向檢警表示，林男對其伸出狼爪時，她曾多次向林男表示「不要」，林男卻威脅她如果不給他用，就不理她，還要小芬「長大後嫁給她」因為「他愛她」等語，並明確指出不喜歡林男對她所作之犯行。

南投地院審理後指出，林男明知小芬於案發時為年僅7歲，心理由處發展階段，其性自主決定、判斷能力與自我保護能力尚未成熟，林男卻為逞一己私慾，違反小芬的意願，對其性侵得逞，其罪刑所生損害既深且鉅，應嚴加予以責難，惟念林男犯後坦承犯行，然因無資力賠償小芬而未達成和解，衡量其智識與經濟能力後，依違反《兒童少年性剝削防制條例》判林男應執行有期徒刑9年10月。