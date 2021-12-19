「北流耶誕小鎮」音樂盒聖誕樹8米高！連續3天表演、市集登場

▲「北流耶誕小鎮」12/24-12/26連續3天登場。（圖／臺北流行音樂中心提供）



記者林育綾／台北報導

耶誕新據點+1！臺北流行音樂中心（北流）除了點燈8米高的「巨型音樂盒耶誕樹」，12/24-12/26連續3天也將登場「北流耶誕小鎮」，集結音樂、藝術、美食、市集，還有34組團體與音樂人、38場表演，邀民眾共度耶誕節。

北流在18日晚間舉行「北流耶誕小鎮」開幕點燈儀式，由黃韻玲董事長、呂聖斐執行長親自出席，也邀請許多貴賓，而此次北流耶誕小鎮主燈高達8米，設計概念為大型的耶誕音樂盒，搭配音樂展現獨特節慶光芒與現代感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「巨型音樂盒耶誕樹」高達8米。（圖／臺北流行音樂中心提供）



「北流耶誕小鎮」3天活動共有四大亮點，包括：大咖新秀輪番上陣的「音樂演出」、融合南港在地店家的「耶誕市集」、多元趣味的「街頭藝術展演」、華麗精彩的「耶誕遊行」，總共集結34組團體與音樂人、38場表演，可同時享受音樂、藝術及美食。

音樂演出陣容含金量超高，由甫榮獲金馬獎「最佳原創電影歌曲」的歌后艾怡良、「台語金曲歌后」曹雅雯、金曲獎「最佳新人」?te壞特、金曲獎「最佳客語歌手」羅文裕共同領軍，並邀請許哲珮、王振諾、旺福樂團、李芷婷、柯泯薫、守夜人、蔡昌憲、第三象限、冰球樂團、庸俗救星、T Jun 、Any 安偉、張牧喬、蔡明仁、劉昊、Fi-Né 粉內、黃瑋昕等，三天內在兩個舞台輪番上陣。

而耶誕市集廣邀音樂物、手創小物、異國餐車美食、公益攤位等超過40個品牌，彷彿置身國外耶誕市集，感受濃濃耶誕氛圍；街頭藝術展演不僅有風格多元的街頭藝人到場，更力邀曾登上《亞洲達人秀》的臺灣知名大環藝術家楊世豪帶領的「馬戲之門」撼動演出；最後一天壓軸的耶誕遊行則由「弗莎巴西打擊樂團」的鼓舞華麗登場，以森巴式狂歡引領民眾一同踩街。

▲「龍蝦先生」是北流特別與白石畫廊合作，展示被譽為「Andy Warhol 教子」藝術家 Philip Colbert 的大型裝置作品。（圖／臺北流行音樂中心提供）



此次活動還有兩大藝術裝置，「電波塔」由藝術家周伯彥、跨領域電音製作人杜易昂、秉持「塑膠再生自己來」的實驗工作室不垃圾場三方聯手製作，幻化新與舊的物品，成為魔法般的燈光效果與造型；另一個「龍蝦先生」則是北流特別與白石畫廊合作，展示被譽為「Andy Warhol 教子」藝術家 Philip Colbert 的大型裝置作品，邀請民眾在耶誕週末到北流盡情享受音樂、藝術、美食，更希望能匯聚南港在地能量，讓北流及周邊區域成為臺北冬季的新據點。

▲「北流耶誕小鎮」12/24-12/26連續3天表演節目。點圖可放大。（圖／臺北流行音樂中心提供）