聖誕前夕天氣出爐！本週雨彈先轟兩天　這天起強冷空氣再報到

▲週二開始雷伊颱風水氣將為台灣帶來較明顯的雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

天氣風險公司WeatherRisk今天（12/19）指出，今天開始北方冷高壓逐漸出海，白天各地雲量多，但北部受到乾空氣影響局部地區放晴，今天隨冷空氣減弱氣溫略回升，但感受上仍是偏涼的天氣狀況。

然而根據中央氣象局訊息，位於南海上的雷伊颱風今天凌晨已增強為強烈颱風，今起將於越南外海大迴轉。天氣風險公司指出，預計接下來幾天，雷伊颱風將順著副熱帶高壓邊緣往北轉趨向海南島至廣東附近海面，今天開始逐漸有北轉趨勢，不過在今明兩天環境非常不利於颱風發展，預期雷伊颱風最快將於週二（12/21）就會減弱為熱帶性低氣壓並逐漸消散。

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天氣風險公司指出，不用擔心雷伊颱風直接侵襲台灣，但要留意其殘存水氣將於週一起至週三（12/20、12/22）由南往北的陸續通過台灣，各地雲量偏多漸轉為陰天、降雨較廣泛，連中南部也會有降雨。期間更要注意，預期週二高空短波槽將再度掠過台灣以北，除了底層東北風又再度稍增強外，也配合迴流的東南風將有機會於台灣東北部海面誘發出一個低壓系統，導致台灣附近大氣不穩定會更高，中北部及宜花將有局部較大雨勢發生，週二至週三期間將有機會達到大雨等級。

天氣風險公司總結。週三白天開始降雨才會逐漸轉緩，不過迎風面北部、東半部還是會有降雨出現。週五（12/24）北方再度有冷高壓南下，迎風面的北部及東半部又會轉為陰雨天氣外，冷空氣影響的程度有機會更明顯，不過等到颱風水氣通過後再觀察會更明朗。總體而言，週三前全台水氣偏多，降雨會較廣泛外也要留意局部大雨發生機會，而週四後轉為較標準的冬季天氣分布型態，北部及東半部仍為濕濕冷冷的天氣，中南部則回到晴時多雲。