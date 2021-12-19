　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖誕前夕天氣出爐！本週雨彈先轟兩天　這天起強冷空氣再報到

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲週二開始雷伊颱風水氣將為台灣帶來較明顯的雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

天氣風險公司WeatherRisk今天（12/19）指出，今天開始北方冷高壓逐漸出海，白天各地雲量多，但北部受到乾空氣影響局部地區放晴，今天隨冷空氣減弱氣溫略回升，但感受上仍是偏涼的天氣狀況。

然而根據中央氣象局訊息，位於南海上的雷伊颱風今天凌晨已增強為強烈颱風，今起將於越南外海大迴轉。天氣風險公司指出，預計接下來幾天，雷伊颱風將順著副熱帶高壓邊緣往北轉趨向海南島至廣東附近海面，今天開始逐漸有北轉趨勢，不過在今明兩天環境非常不利於颱風發展，預期雷伊颱風最快將於週二（12/21）就會減弱為熱帶性低氣壓並逐漸消散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司指出，不用擔心雷伊颱風直接侵襲台灣，但要留意其殘存水氣將於週一起至週三（12/20、12/22）由南往北的陸續通過台灣，各地雲量偏多漸轉為陰天、降雨較廣泛，連中南部也會有降雨。期間更要注意，預期週二高空短波槽將再度掠過台灣以北，除了底層東北風又再度稍增強外，也配合迴流的東南風將有機會於台灣東北部海面誘發出一個低壓系統，導致台灣附近大氣不穩定會更高，中北部及宜花將有局部較大雨勢發生，週二至週三期間將有機會達到大雨等級。

天氣風險公司總結。週三白天開始降雨才會逐漸轉緩，不過迎風面北部、東半部還是會有降雨出現。週五（12/24）北方再度有冷高壓南下，迎風面的北部及東半部又會轉為陰雨天氣外，冷空氣影響的程度有機會更明顯，不過等到颱風水氣通過後再觀察會更明朗。總體而言，週三前全台水氣偏多，降雨會較廣泛外也要留意局部大雨發生機會，而週四後轉為較標準的冬季天氣分布型態，北部及東半部仍為濕濕冷冷的天氣，中南部則回到晴時多雲。

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
王力宏「一家3代」背景超硬！　網揪1點心疼李靚蕾
遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！　李靚蕾回應了
王力宏閃邊！　網一面倒狂推「外遇界傳奇是他」
王力宏推80歲老父扛罪！圈內人揭「他最大敗筆」：萬劫不復
陳喬恩突住院！　手臂腫成2倍粗大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

不能出國也要挺！航空「永續經營」網友最挺長榮　星宇曙光班機帶人氣

王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱　網揪1點心疼李靚蕾

補習班英文辣師轉型整合行銷　曝「最常被打槍」是這件事

防土石、異物入侵軌道　台鐵「邊坡落石告警」明年完工26處

他最注意「李靚蕾文章這段話」　曝摧毀王力宏原因

「北流耶誕小鎮」音樂盒聖誕樹8米高！連續3天表演、市集登場

聖誕前夕天氣出爐！本週雨彈先轟兩天　這天起強冷空氣再報到

反萊豬案未過「台灣還有希望」　毒物專家揭背後操作：毫無邏輯

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

不能出國也要挺！航空「永續經營」網友最挺長榮　星宇曙光班機帶人氣

王力宏「一家3代」背景超硬！曾自嘲全家最弱　網揪1點心疼李靚蕾

補習班英文辣師轉型整合行銷　曝「最常被打槍」是這件事

防土石、異物入侵軌道　台鐵「邊坡落石告警」明年完工26處

他最注意「李靚蕾文章這段話」　曝摧毀王力宏原因

「北流耶誕小鎮」音樂盒聖誕樹8米高！連續3天表演、市集登場

聖誕前夕天氣出爐！本週雨彈先轟兩天　這天起強冷空氣再報到

反萊豬案未過「台灣還有希望」　毒物專家揭背後操作：毫無邏輯

快訊／油價明起上漲0.1元「快加油！」　九二汽油逼近28元大關

33歲女突然耳聾！只因愛戴耳機睡覺　醫揭「60-60原則」護聽力

香港立法會選舉出動1萬警力　投票率一小時只有3.18%

不再煩惱今晚吃什麼！阿一師60年功力老火靚湯煨鮑魚雞腿麵10分鐘端上桌

創下五百人的減重奇蹟好評率高達95%　名嘴Paul靠它吃出健康好身材

鮮甜湯加滿澎湃魷魚、肉羹！桃園夜市老字號鼎邊銼　還能無限續湯

1月起洗選蛋變貴！通路上架要「噴印溯源」　專家揭墨水能否安心吃

王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

台北馬拉松6男1女身體不適　5選手OHCA急送醫「已恢復生命跡象」

魔王變種Omicron肆虐！　佛奇：「完整接種」應該重新定義

生活熱門新聞

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民全點名他

名醫嘆王力宏「害慘新郎」！1原因網笑噴

雷伊重回強颱今大迴轉　下波恐入冬最強冷空氣襲

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

糖醋醬缺貨！國際支援抵達　老饕見2字：不點雞塊了

周揚青、李靚蕾誰是核彈攻擊？　網一面倒

王力宏離婚他慘遭波及！　老婆撂核彈級狠話

3大渣男驚人共通點！神人一挖網笑噴

心理師曝李靚蕾星座：為珍愛的人而戰

王力宏爆召妓！顏擇雅曝「背後產業鏈」：嫖客名冊才精彩

台灣人不關心台灣？他曝公投冷清2關鍵

王力宏1件事「害慘周杰倫」！　網抖超陰往事：得罪超多大佬

更多熱門

相關新聞

強颱肆虐菲律賓施亞高島　官員稱急需援助

強颱肆虐菲律賓施亞高島　官員稱急需援助

台灣家扶基金會菲律賓分事務所上週才前往菲國南部施亞高島捐助供水站，17日就得知當地受超級颱風雷伊重創。地方官員說，施亞高島95%區域遭破壞，「我們急需援助」。

強颱雷伊大迴轉！　大雨襲全台時間點出爐

強颱雷伊大迴轉！　大雨襲全台時間點出爐

嘉藥幼保聖誕傳愛關懷兒少

嘉藥幼保聖誕傳愛關懷兒少

香氛蠟燭盤點！diptyque聖誕限定超搶手

香氛蠟燭盤點！diptyque聖誕限定超搶手

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

關鍵字：

大雨雷伊颱風冷空氣聖誕天氣風險公司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

王力宏爸爸痛揭李靚蕾反悔逼婚過程

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

李靚蕾「王力宏交往期間都無套」遭2甜言欺騙

王力宏被爆玩人妻！律師點關鍵：徐若瑄該先向她道歉

徐若瑄澄清文「再犯2大敗筆」！

協商離婚已2年　王力宏爸爸爆「李靚蕾要求數億台幣」

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面