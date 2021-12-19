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強颱雷伊大迴轉！明起水氣漸增　「大雨襲全台」時間點出爐

▲▼受冷空氣南下之影響，全台氣溫急速下滑，北台灣更是濕濕冷冷，路上行人騎士雨具大衣不離身。（圖／記者湯興漢攝）

▲雷伊颱風帶來的中層水氣今起開始影響台灣，預計週二全台都有明顯降雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

今天（12/19）持續受到東北季風影響，根據中央氣象局統計，今天本島清晨平地最低溫出現在淡水僅有11度，其次則為新北市雙溪11.8度。氣象局預報員陳伊秀表示，今天清晨各地偏冷，中部以北至東北部低溫僅有14至15度，北部局部地區仍有機會下探10至11度，其他地區低溫則在16至17度間。

陳伊秀說，今天仍持續受東北季風影響，白天起北部、東部高溫約可回升至18到21度，其他地區高溫則在22至24度間。此外，今天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部仍有局部短暫雨，也隨南方「雷伊」颱風間接影響，中層水氣開始變多，中南部山區也會有零星降雨機會，其他地區則轉為多雲。

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根據氣象局資訊，雷伊颱風已於今天凌晨升級為「強烈颱風」，中層雲系逐漸影響台灣，今天預計於越南外海大迴轉，但受未來環境條件影響預計將持續減弱。陳伊秀表示，明天東北季風減弱，北部白天起高溫約可回升至22至23度、中南部則可來到24至26度，但南方雲系開始北移，西半部和東南部會開始轉為由局部短暫雨的天氣模式，其他地區也會陸續出現零星雨勢。

▲雷伊颱風預計於廣東外海大迴轉，但不直接影響台灣。（圖／氣象局提供）

▲雷伊颱風預計於中南半島外海大迴轉，但不直接影響台灣。（圖／氣象局提供）

陳伊秀分析，南方雲系實際影響的時間點是於週二、週三（12/21、12/22），尤其週二各地均有會短暫雨發生且有局部較大雨勢，水氣整天都偏多，也是雨勢最明顯的一天。週三開始，中南部降雨先趨緩，但迎風面的北部、東北部仍有短暫雨發生。到週四、週五（12/23、12/24）北部、東半部地區、中南部山區仍有局部短暫雨，但整體降雨已趨緩。

但隨雷伊颱風的水氣遠離，又將有一波冷空氣影響台灣。陳伊秀表示，預計週六（12/25）聖誕節當天東北季風會再增強、冷空氣南下，預計該波冷空氣可能影響下週日和週一（12/26、12/27），預計該波冷空氣比這一波強，有機會達到「大陸冷氣團」等級，提醒民眾先留意。

至於民間已預測，該波冷空氣可能為今年入冬最強、上看「強烈大陸冷氣團」，陳伊秀說，目前預報時間尚早，變數還很大、要再持續觀察，民眾可持續留意天氣資訊。

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