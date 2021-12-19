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雷伊狂襲菲律賓！世界百大景點施亞高島幾乎全毀　急需救援

▲▼ 颱風雷伊16日登陸菲律賓著名衝浪勝地施亞高島，造成慘重災情。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 雷伊在菲律賓著名衝浪勝地施亞高島造成慘重災情。（圖／翻攝自Facebook／Siargao Island Travel and Tour Communities）

文／中央社

台灣家扶基金會菲律賓分事務所上週才前往菲國南部施亞高島捐助供水站，17日就得知當地受超級颱風雷伊重創。地方官員說，施亞高島95%區域遭破壞，「我們急需援助」。

施亞高島（Siargao）是菲律賓著名衝浪勝地，位於菲國南部民答那峨地區北蘇瑞高省（Surigao del Norte），今年接連入選法國版「時尚」（Vogue）雜誌「10大夏季必訪度假島嶼」和時代雜誌（Time）世界最佳百大景點。

菲律賓家扶中心代表張凱莉說，雖然施亞高島東南部是觀光區域，西部施亞高機場所在的德卡曼鎮（Del Carmen）基礎建設卻相對缺乏，尤其因機場道路拓寬被迫遷移的104戶貧困家庭，更深受無水可用之苦。

在彰化育達國際獅子會贊助經費和當地非營利組織Espoir生活教育學校（Espoir School of Life）協助下，家扶基金會捐助貧困社區的供水站9日完工啟用。然而，啟用典禮上週剛結束，超級颱風雷伊（Rai）16日就登陸施亞高島，造成慘重災情。

德卡曼鎮副鎮長柯洛（Alfredo Matugas Coro II）今天傳送訊息告訴菲律賓家扶中心：「施亞高島滿目瘡痍，我們急需援助。」

柯洛說，因通訊中斷，他只能使用臨時衛星通訊與外界聯絡。

他表示：「施亞高島95%遭破壞。所有避難區域都受損。由於颱風季節將持續到2022年3月中旬，急需重建避難所的建材。」

張凱莉告訴中央社記者，施亞高島位於菲律賓東南外圍，「颱風非常容易先著陸，就是第一道防線」。

她表示，家扶中心16日上午最後一次聯繫上Espoir生活教育學校，學校老師當時說，當地颳起強風，村子也開始淹水。隔天再傳送訊息給校方時，通訊已經中斷，無法取得聯繫。

張凱莉說，由於當地時常遭受颱風侵襲，供水站設計時就拉高到1公尺處，避免遭雨水淹沒，加上兩座5公噸水塔的整體高度也僅6公尺高，以免遭強風吹倒，太陽能板周邊還圍起鐵柵欄防護，避免強風帶來樹枝或磚瓦，破壞供水站結構。

她表示，施亞高島通訊和網路目前尚未修復，家扶中心會密切關注當地情況，與合作單位取得聯繫後，再確認下一步如何提供援助。

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