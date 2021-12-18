嘉藥幼保X房角石X南關社大　聖誕傳愛關懷兒少

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，以「好看好吃達克瓦茲餅乾巧克力創意畫搭配萊姆蔓越莓奶油餡」陪伴房角石的大小朋友們度過輕鬆愉快的一天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，18日攜手房角石兒少關懷協會及南關社區大學幸福廚房烘焙班，以「好看好吃達克瓦茲餅乾巧克力創意畫搭配萊姆蔓越莓奶油餡」為主題，進行趣味歡樂的聖誕餅乾製作，讓小朋友發揮創意，親手製作美味漂亮的餅乾，同場還加碼星光棒棒糖，陪伴房角石大小朋友們度過輕鬆愉快的一天。

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房角石兒少關懷協會，提供弱勢家庭兒少每日課後免費的課業輔導師資和場所，除了學科輔導，最重要的是提供陪伴機能及輔助家庭教育功能，這也是嘉藥幼保系持續培育學生的重點之一，在南關社大引介及烘培班陳婉貞老師積極媒合下，三方透過資源共享的合作模式，讓學生參與各項協會活動並提供不同面向的幫助與服務，不僅服務了弱勢兒少，也讓嘉藥幼保系同學能增加實務經驗，學會以正確且從容的應對來扮演各種角色，提早為未來職涯做好準備。

當天參與的小朋友笑著表示，活動開始前就一直很期待，甚至興奮到睡不著，社區大學陳老師及嘉藥的大哥哥大姊姊都給我很多鼓勵，餅乾製作也都用簡單易懂的方式教導我們，就算不小心畫歪了或是奶油擠了太多也沒關係，還是能夠製作出屬於自己特色的餅乾，這種成就感真的好棒，當然我的作品也是好吃的啦！」

嘉藥幼保系林佳蓉系主任，在第一次與房角石協會合作時，就被滿滿熱忱感動，除了感謝南關社大的推薦，也深深覺得這麼拚的團體值得該系用優秀師資、周全課程與專業能力爆棚的學生來伸出「源」手。

林佳蓉系主任表示，嘉藥幼保系重視社區關懷，希望在公益部分付出更多，此次配合教育部主推的美學教育，由南關社區大學幸福廚房烘焙班及嘉藥幼保系提供材料來製作好看好吃達克瓦茲餅乾，鼓勵小朋友發揮創意及美感，在大家協助下，激發孩子學習欲望，發掘潛在才能，讓孩子內心的家能像親手做出來的達克瓦茲餅乾一樣，有著堅毅屋頂和甜美內餡，共同創造出開心歡樂的聖誕節禮物。