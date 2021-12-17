10°C低溫警戒「急凍番薯變色」　水炸彈集氣！下周強襲全台轉雨

▲冷空氣南下，北台灣越晚越冷 。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，冷空氣逐漸南下，北台灣轉涼、越晚越冷，中南部入夜後也會感受到降溫，預計冷空氣最強的時間落在周末兩天，今晚到明（18日）晨中部以北、東北部僅剩12至14度，北部空曠地區最低將局部下探10度。因為冷空氣帶來東北風，使得迎風面大台北、東部地區有局部短暫雨，桃園、花東地區和南部山區也有降雨，其它地區多雲到晴，下周起冷空氣雖然減弱，但水氣增加，各地天氣不穩定。

氣象局預報，明天恐有大陸冷氣團的冷空氣影響，北部、東北部整日天氣偏冷，其他地區早晚冷，預測清晨低溫在中部以北、東北部僅12至14度，鄰近山區的平地、空曠地區氣溫會更低一些，其中北部空曠地區有10至11度左右低溫發生的機率，南部及花東低溫約15度；高溫方面，預測北東約17至20度，其他22至25度，日夜溫差較大。降雨方面，迎風面東半部及桃園以北有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。

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▼下探10度低溫！冷氣團發威全台變色。（圖／中央氣象局）



預計這波冷空氣將持續到19日（周日），北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方「雷伊」颱風輸送中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，南部山區也有零星短暫雨。氣象局指出，20日（下周一）冷空氣開始減弱，但北東仍涼，高、低溫逐日略回升，加上南方雲系北移影響，台灣附近水氣增多，全台降雨機率上升，西半部、東南部地區有局部短暫雨，東北部、東部也有零星短暫雨，到了21、22日（下周二、三）水氣相對較多，各地都有短暫雨，並有局部較大雨勢。

災害預報士賈新興表示，這波冷空氣最強時間是在明天清晨，有來得比預期的慢，且很快就走，19日就減弱，下一波冷空氣則預估會在25日報到。明天受冷空氣影響，整個東部、東北部水氣多，西半部天氣較好，到了20日（下周一）受雷伊颱風殘留水氣移入影響，嘉義以南、恆春半島轉有雨，21日全台都會下雨，雨勢明顯，高屏、台東東南部有局部較大雨勢發生機會。

天氣風險公司分析，今夜後各地會明顯有降溫感受，預估最冷時間點會落在今晚到明晨，市區大致上落在13至15度間，北部沿海、西半部空曠地區有10至12度低溫，感受滿冷的，周末兩天冷空氣影響稍減弱，低溫回升1至2度。整體來說20至22日天氣最不穩定，全台都會下雨，20、21日北東變天，雨勢集中在迎風面北海岸至東北角、大台北山區、宜蘭等地，20日晚起降雨範圍漸擴大，各地皆有短暫陣雨機會，21日配合低壓波動在台灣附近發展，有局部短時較大雨勢機會，至22日前雨勢都相對明顯。

▼雷伊颱風水氣將於下周移入，全台轉雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

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