　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10°C低溫警戒「急凍番薯變色」　水炸彈集氣！下周強襲全台轉雨

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲冷空氣南下，北台灣越晚越冷 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，冷空氣逐漸南下，北台灣轉涼、越晚越冷，中南部入夜後也會感受到降溫，預計冷空氣最強的時間落在周末兩天，今晚到明（18日）晨中部以北、東北部僅剩12至14度，北部空曠地區最低將局部下探10度。因為冷空氣帶來東北風，使得迎風面大台北、東部地區有局部短暫雨，桃園、花東地區和南部山區也有降雨，其它地區多雲到晴，下周起冷空氣雖然減弱，但水氣增加，各地天氣不穩定。

氣象局預報，明天恐有大陸冷氣團的冷空氣影響，北部、東北部整日天氣偏冷，其他地區早晚冷，預測清晨低溫在中部以北、東北部僅12至14度，鄰近山區的平地、空曠地區氣溫會更低一些，其中北部空曠地區有10至11度左右低溫發生的機率，南部及花東低溫約15度；高溫方面，預測北東約17至20度，其他22至25度，日夜溫差較大。降雨方面，迎風面東半部及桃園以北有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼下探10度低溫！冷氣團發威全台變色。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

預計這波冷空氣將持續到19日（周日），北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方「雷伊」颱風輸送中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，南部山區也有零星短暫雨。氣象局指出，20日（下周一）冷空氣開始減弱，但北東仍涼，高、低溫逐日略回升，加上南方雲系北移影響，台灣附近水氣增多，全台降雨機率上升，西半部、東南部地區有局部短暫雨，東北部、東部也有零星短暫雨，到了21、22日（下周二、三）水氣相對較多，各地都有短暫雨，並有局部較大雨勢。

災害預報士賈新興表示，這波冷空氣最強時間是在明天清晨，有來得比預期的慢，且很快就走，19日就減弱，下一波冷空氣則預估會在25日報到。明天受冷空氣影響，整個東部、東北部水氣多，西半部天氣較好，到了20日（下周一）受雷伊颱風殘留水氣移入影響，嘉義以南、恆春半島轉有雨，21日全台都會下雨，雨勢明顯，高屏、台東東南部有局部較大雨勢發生機會。

天氣風險公司分析，今夜後各地會明顯有降溫感受，預估最冷時間點會落在今晚到明晨，市區大致上落在13至15度間，北部沿海、西半部空曠地區有10至12度低溫，感受滿冷的，周末兩天冷空氣影響稍減弱，低溫回升1至2度。整體來說20至22日天氣最不穩定，全台都會下雨，20、21日北東變天，雨勢集中在迎風面北海岸至東北角、大台北山區、宜蘭等地，20日晚起降雨範圍漸擴大，各地皆有短暫陣雨機會，21日配合低壓波動在台灣附近發展，有局部短時較大雨勢機會，至22日前雨勢都相對明顯。

▼雷伊颱風水氣將於下周移入，全台轉雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉「不想談感情」
王力宏製作召妓花名冊！做完「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓
李靚蕾痛訴王力宏：你只保護自己！看到離婚聲明心寒「造謠詆毀我
快生產「王力宏還在約砲」！　李靚蕾痛訴：違反法規也要去找她
王力宏召妓被拍！　李靚蕾毀滅性離婚「你每個城市都有唯一的炮友
快訊／李靚蕾控王力宏：上海約炮拍舔唇照
10°C低溫警戒「急凍番薯變色」　水炸彈集氣！下周強襲全台轉
快訊／李靚蕾深夜揭離婚內幕　控訴王力宏
世新校花變「超兇蜘蛛人」　噴絲性感照辣翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10°C低溫警戒「急凍番薯變色」　水炸彈集氣！下周強襲全台轉雨

醫點出「2大Bug」害8人確診！一查旅館評價喊：Bingo，這就是症狀

求老公去好市多買豬腳「詭理由」吃不到了　妻崩潰：你可有點靈魂？

想領意外險？他驚見前車後輪「炸出生命線」！網傻眼：騎往天堂

2022年12生肖排行曝光　屬雞運勢旺爆！2類人僅「一顆星」要小心

後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

高等法院郭豫珍法官畫作　獲選參加法國巴黎大皇宮2022年國際沙龍展

雲林種鵝及土雞確診新型禽流感　逾1萬隻今完成撲殺

看完自製濕巾教學　她「開心一切」秒變災難現場…結局5000人笑翻

外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

衣服飛落窗臺！他出動「特工螃蟹」　成功垂降撿回...網：不可能的任務

騎士吊點滴騎車「輸液管一路飄」　後車見狀嚇傻：台中人就是狂啊...

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

機車前置物箱冒出「陌生人の蟹禮」　男見大閘蟹傻眼...網笑虧：有鉗囉

10°C低溫警戒「急凍番薯變色」　水炸彈集氣！下周強襲全台轉雨

醫點出「2大Bug」害8人確診！一查旅館評價喊：Bingo，這就是症狀

求老公去好市多買豬腳「詭理由」吃不到了　妻崩潰：你可有點靈魂？

想領意外險？他驚見前車後輪「炸出生命線」！網傻眼：騎往天堂

2022年12生肖排行曝光　屬雞運勢旺爆！2類人僅「一顆星」要小心

後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

高等法院郭豫珍法官畫作　獲選參加法國巴黎大皇宮2022年國際沙龍展

雲林種鵝及土雞確診新型禽流感　逾1萬隻今完成撲殺

看完自製濕巾教學　她「開心一切」秒變災難現場…結局5000人笑翻

外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

臉書、LINE社團交易「要查稅了」！國稅局曝追稅3步驟　這類人當心

侯友宜表態「反萊豬」　IG感性發文：一起決定台灣未來

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

反萊豬公投主文完整看　國民黨：綠營網軍四處造謠「傷害台美關係」

直擊／公投前夜蔡英文北高趕場催票　逾2萬人塞爆凱道

國際火線／獨裁者的春天：歡迎光臨威權主義全球化年代

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉「不想談感情」

彭博社：豬肉公投是「台美關係」考驗　禁令是自貿易協定最大障礙

萊劑導致豬隻「腦部系統失調」　美國科學研究內容曝光

盧郁佳／林秉樞案：鼓勵虐兒的家暴文化

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

醫點「2大Bug」害確診！見旅館評價確定了

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

求老公去好市多買豬腳　妻吃不到崩潰

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

護理師「掐嘴硬灌奶」嬰脹紅慘哭　被爆不只1人！

男友不愛戴套！網揪1點不挺妹子：妳的問題

「3星座」2022將擺脫衰運　工作、財運一路發

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

注意！紅燈越線處罰條例是假的

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

更多熱門

相關新聞

公投日又濕又冷　2降雨熱區出爐

公投日又濕又冷　2降雨熱區出爐

今日受到東北季風增強影響，各地明顯轉涼冷，除北台灣外，入夜後中南部氣溫也會顯著下降，中央氣象局指出，今晚到明晨將是最冷的時間，平地最冷約12度，沿海空曠地區可能下探10度。另外明日公投日登場，在桃園以北、東半部降雨機率較高，中南部天氣則較穩定。

急凍探10度　公投日降雨熱區出爐

急凍探10度　公投日降雨熱區出爐

冷氣團攻擊北台灣　越晚越凍下探10℃

冷氣團攻擊北台灣　越晚越凍下探10℃

濕凍大降溫探12°C！強雨彈炸全台

濕凍大降溫探12°C！強雨彈炸全台

北北基明早迎雨　入夜急凍12度

北北基明早迎雨　入夜急凍12度

關鍵字：

氣象氣象雲天氣風險公司低溫賈新興天氣風險公司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

BY2遭瞎傳「與王力宏親密照」回應了

李靚蕾痛訴王力宏：你只保護自己！　看到離婚聲明心寒

王力宏離婚後憔悴首露面！　硬撐笑容說話了

流浪漢被垃圾車活活輾死　驗屍官傻眼

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

婚後婆婆送金項鍊　媳婦見背面刻5字氣炸

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

李靚蕾斷婚姻摯友侯佩岑感嘆發文

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

更多

最夯影音

更多
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面