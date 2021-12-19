分析／罷昶穩？公投數據曝藍軍優勢　中二選區「4不」獲共鳴

▲林昶佐在公投前夕頻頻參加民進黨造勢活動。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬等4大公投結果18日晚間出爐，由於此役被視為藍綠「基本盤」對決，政壇高度關注，各選區投票結果如何影響明年1月9日無黨籍立委林昶佐罷免案和台中市第二選區立委補選。根據中選會統計，台北市中正和萬華區在4項公投案「同意票」大於「不同意票」，顯示藍營基本盤仍在該選區佔優勢，預估將進一步牽動「罷昶」氣勢。

根據中選會統計，這次台北市在4項公投案均呈現「同意票」大於「不同意票」態勢，其中在「公投綁大選」拉鋸最大，共有53.9萬人投下同意、46.6萬人投下不同意，以及8千多張無效票，投票率47.06％居全台之首。

此外，林昶佐所在選區中正、萬華也呈現「同意票」大於「不同意票」態勢，其中，重啟核四為6.59萬對6.44萬，反萊豬為6.88萬對6.16萬，公投綁大選為6.94萬比6.11萬，珍愛藻礁為6.85萬比6.2萬票，雙方差距在數千之內，顯示兩黨基本盤仍是藍大於綠。

不過，民進黨秘書長林錫耀昨天晚間受訪表示，每次投票都應該獨立看待，罷免、補選都是針對人，公民投票則是針對事和政策，不應該等同於同樣結果，強調將與友軍一起努力，化解不必要的惡行罷免。

另在台中市第二選區補選方面，此次台中市在重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬均呈現「不同意票」大於「同意票」，而公投綁大選則呈現48.8萬同意、48.7萬不同意態勢，也是唯一一個「同意票」多於「不同意票」的公投案。

而若進一步分析明年1月面臨立委補選的大肚、烏日、龍井、沙鹿區的投票狀況，結果發現，在重啟核四一案，同意票5.19萬比不同意票5.7萬；反萊豬為5.38萬票對5.5萬票；公投綁大選為5.39萬對5.5萬；珍愛藻礁為5.21萬對5.67萬。整體而言，不同意票均大於同意票，以藍綠訴求相較，民進黨「四個不同意」在該選區較能獲得共鳴。

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