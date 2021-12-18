網譏核廢料該放到花蓮、金門？　民進黨：政策應考量多數國人利益

記者呂晏慈／台北報導

4大公投案結果18日晚間出爐，有網友開玩笑指，「重啟核四」公投案同意票在花蓮縣、金門縣多於不同意票，未來可考慮將核廢料放到這些縣市，對此，民進黨秘書長林錫耀受訪說，公共政策應該考慮多數國人利益，回歸專業與理性。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者呂晏慈攝）

林錫耀今天晚間舉行記者會時，被媒體問及，這次「重啟核四」公投案在花蓮縣、金門縣均呈現同意票大於不同意票態勢，未來是否考慮將核廢料優先放到這些縣市？對此，林笑說，他知道在網路上有這些開玩笑的「奇想」，不過，政府施政應該回歸專業、理性，公共政策應該考量「該怎麼做比較好、符合多數國人的利益」才是正辦。

媒體也詢問，這次公投票數在北台灣開的並不理想，包括基隆市、新竹市與桃園市部分選區都是「同意」大於「不同意」，是否可能影響2022地方大選爭取延續執政？

林錫耀說，民進黨在北部縣市的3位縣市首長都面臨任期屆滿，外界也許會擔心，在這次公投該執政縣市的「不同意票」並沒有比較多，不過，必須單獨看待每次投票，公投是針對事情、政策做決定，選舉則是針對人，選民自然不會只考慮單一因素，對於每一位候選人及其所屬的政黨，甚至他所提出的政見，都會有不同的看法，「並不是鐵板一塊」，否則這些縣市首長也沒辦法在2018年地方選舉順利連任。

林錫耀指出，人選還是非常重要，民進黨將會提出最理想、最強的候選人，還是很有信心贏得勝選；不過，離明年選舉還有1年左右的時間，民進黨在現階段還是希望落實中央各項施政，做出成果來，就自然能夠贏得更多國人的認同和支持，為下次選舉打下最好的基礎。