不斷更新／「珍愛藻礁公投」逆轉　不同意破10萬票

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）



記者劉維榛／綜合報導

1218四大公投「護藻礁生態」陸續開票中，只要同意票超過498萬6367票，且多過不同意票便跨過門檻，《ETtoday新聞雲》也持續為大家更新票數。

●公投第20案

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您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）

【同 意】→ 規劃三接替代方案

【不同意】→ 維持原址蓋三接

17：02：同意155,830票、不同意182,100票



16：55：同意88,421票、不同意104,575票



16：52：同意69,063票、不同意72,954票



16：51：同意66,795票、不同意68,211票



16：49：同意58,644票、不同意62,455票

16：48：同意49,922票、不同意50,011票

16：45：同意29,081票、不同意31,779票



16：43：同意22,617票、不同意24,911票



16：40：同意22,044票、不同意21,686票

16：37：同意16,965票、不同意15,545票

16：35：同意15,321票、不同意14,015票

16：33：同意13,562票、不同意12,273票

16：31：同意12,021票、不同意10,015票

16：29：同意10,789票、不同意9,437票

16：28：同意9,176票、不同意8,471票



16：26：同意9,129票、不同意8,422票

16：22：同意9,113、不同意8,357票

16：19：同意8,905票、不同意8,187票

16：13：同意1,578票、不同意1,321票

ETtoday線上開票馬上看

投票權人數：19,825,468

中選會指出，全國性公投案投票權人為1982萬5468人，依公投法規定，有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過，因此，過關門檻至少要有495萬6367張同意票。

▲公投開票中。（圖／記者沈繼昌攝）



至於什麼是藻礁？

「珍愛桃園藻礁」官網指出，藻礁與珊瑚礁皆是生物造礁，但前者是「植物」造礁且過程緩慢，而後者是「動物」造礁，以桃園海岸造礁主體的「無節珊瑚藻」為例，20年還成長不到1公分，比之珊瑚礁平均年成長1公分，實在是更為稀有特別。

網站提到，台大海洋研究所所長戴昌鳳教授團隊2008年出版的研究資料顯示，「桃園藻礁」最早的生成年代約有7500年的歷史，在大園區潮音海岸的礁體超過6公尺高，年代約7620年，原先是珊瑚礁比藻礁多的礁體，之後在約4500年前逐漸變為藻礁比珊瑚礁多的礁體。

另外藻礁的重要性，「珍愛桃園藻礁」強調，藻礁地形多孔隙的環境是各種魚蝦蟹貝最佳的「海洋生物的育嬰房」，小魚小蝦長大游到附近海域，就成了豐富的漁場。這魚場造就了桃園南永安、北竹圍兩個漁港。

▲民眾對藻礁環保議題分兩派看法。（圖／記者林振民攝）



►「同意方主張」

1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。

2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。

3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。

4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

►「同意方主張」

1.第三天然氣接收站站址為桃園觀塘工業區港，可就近供氣給大潭電廠，達成111年供氣目標，為能源轉型政策之關鍵基礎設施。

2.中油公司保留觀塘自然海岸，並對大潭藻礁生態系進行環境維護及生態監測，善盡企業社會責任。

3.第三接收站採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態。

另三個公投也正在開票中，傳送門如下：

是否同意重啟核四？

是否同意禁止進口萊豬製品？

是否同意公投綁大選？