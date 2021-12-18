不斷更新／重啟核四「反對票破30萬」＞同意票27萬！

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

重啟核四等四大公投案今（18）日上午8時許開始正式投票，根據中選會公告，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1982萬5468人。依《公民投票法》規定公投通過門檻，有效票須達全國投票人數的四分之一，且同意票要大於不同意票，依此計算，本次公投通過門檻為「495萬6367票」。稍早投票結束，正式進入開票作業，《ETtoday新聞雲》本篇將為您不斷更新第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」即時票數。

16：55，同意票271,698票，不同意票302,639票。

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16：53，同意票255,321票，不同意票284,362票。

16：50，同意票241,014票，不同意票266,241票。

16：47，同意票231,632票，不同意票250,851票。

16：45，同意票219,376票，不同意票235,114票。

16：41，同意票202,345票，不同意票221,311票。

16：37，同意票178,114票，不同意票200,182票。

16：35，同意票170,931票，不同意票191,943票。

16：34，同意票159,467票，不同意票181,631票。

16：32，同意票132,198票，不同意票161,824票。

16：30，同意票104,124票，不同意票139,116票。

16：26，同意票98,624票，不同意票116,952票。

16：25，同意票90,568票，不同意票100,327票。

16：23，同意票70,365票，不同意票78,452票。

16：20，同意票59,941票，不同意票65,412票。

16：15，同意票20,471票，不同意票25,412票。

16：12，同意票10,041票，不同意票12,023票。

16：07，同意票5,438票，不同意票925票。

＊當前票數為相關電視台之計票資訊，實際開票結果以中選會為準。

▲核四廠。（圖／資料照）

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

提案人：黃士修

同意方主張：

1.2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。

2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。

3.重啟核四不需六年，二年內可放燃料發電，三年內做完熱測試就可商轉。

4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

不同意方主張：

1.核四無重啟可能性，核廢料處置問題無法取得社會共識。

2.核四重啟初估需N+6~7年。

3.核四承攬商團隊已解散，修約談判困難度很高。

4.需確保核四廠地質條件安全無虞。

同意→ 啟用核四

不同意→ 核四繼續封存

●另三個公投開票傳送門：

是否反萊豬？

是否公投綁大選？

是否同意護礁？