不斷更新／公投綁大選拉開差距　不同意票破12萬領先

▲公投日，民眾前往投票所投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁等4大公投今（18日）登場，投票時間為上午8時至下午4時，中選會估計晚間10時前完成開票。下午4時過後陸續開票。其中，公投綁大選部分，根據最新開票情形，同意票10萬6843票，不同意票12萬9477票。

公投綁大選公投案最新開票情況：

16：55，同意票106,843票，不同意票129,477票

16：50，同意票85,037票，不同意票86,921票

16：40，同意票51044票，不同意票51635票

16：30，同意票27382票，不同意票30117票

16：28，同意票21006票，不同意票23197票

16：20，同意票9413票，不同意票1758票

提案背景

這次公投綁大選的公投案，與過去《公投法》經歷過三次修法，有密切的關聯。2003年第一次修法，大家對於「投票時間」沒什麼意見，而是比較在乎「通過門檻」的問題，當時的規定是，必須要有50%的投票率，以及超過50%的同意票，公投票才會通過。

2017年以前沒任何一個公投案能突破50%的投票門檻，這樣的公投被改革派稱為是難以實行的「鳥籠公投」，因此2017年再度修法，調降公投「提案」與「通過」的門檻，只有同意票大於25%，且同意票大於不同意票，公投就算通過。

這樣的修法讓2018年的公投提案爆增，因為公投門檻下降，一口氣出現10個公投案，其中有7個公投案通過，但當年的投票，一方面要投縣市長、議員還有公投，且投票權人年齡資格也不同，縣市長和議員20歲以上，公投是18歲以上，造成不少投開票所場面混亂，包括大排長龍、邊開票邊投票、開票到深夜的亂象、民眾帶小抄進去投票的現象。

經歷公投綁大選亂象，民進黨決定再修公投法，將大選與公投脫鉤，訂定公投應是每2年舉行1次，並將公投日固定在8月的第4個星期六（今年受疫情三級警戒影響，延至12月18日投票）但這樣的修法讓國民黨不滿，他們認為民進黨是輸不甘心，才會用公投跟大選脫鉤的方式，想降低公投的投票率。

公投主文、正反方意見

第19案公投綁大選由國民黨立委江啟臣於2020年9月23日領銜提出，公投案主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」。經連署審查後，於2021年5月17日正式成案。

同意方主張包括：一、提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性；二、公投綁大選可大幅降低行政成本；三、促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

不同意方主張包括：一、公投與選舉脫鉤，公投議題可有效進行社會溝通及理性辯論；二、固定公民投票日期且定期舉行公投， 有利人民參與，確保投票結果具有民主正當性。

通過門檻

根據《公民投票法》第29條，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

18歲以上可以投公投，這次投票權人總數1982萬5468人，而各公投案過關門檻，總額的1/4換算後，至少須495萬6367人張有效同意票，且多過不同意票，公投才算通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，則為不通過。

通過與不通過會怎樣？

若公投綁大選通過，行政院應於公投後的3個月內研擬相關的法律提案，並送立法院審議，立法院也要在下一個會期休會前，完成審議程序，而立委只能以這次主張的立法原則去修正公投法，新法律實施後，2年內不得廢止。

若公投綁大選沒通過，公投與大選脫鉤，公投投票的時間以現行公投法的規定執行，換句話說，若有公投成案的話，未來都會是每兩年一次，在8月的第4個星期六公投，且公告結果起2年內不得就同一事項重新提出，若想再次提案公投，也要2年後才能再提一次。

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