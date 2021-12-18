不斷更新／反萊豬不同意大超車　領先同意票7526票

▲去年因萊豬進口案，藍綠在立法院內大亂鬥。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

1218四大公投投票截止，各地選票陸續開出，中選會估計晚間10點前將完成開票。其中，由國民黨立委林為洲發起的反萊豬公投關係國人食品安全，但若公投案通過恐影響台灣國際貿易。《東森新聞雲ETtoday》最新即時開票看這裡。

反萊豬公投案最新開票情況：

16：52，同意24萬2597，不同意25萬0123。

16：46，同意20萬012票，不同意20萬1541。

16：42，同意18萬251、不同意18萬369。

16：31，同意15萬236，不同意16萬123。

16：28：同意10萬0236，不同意10萬2013。

16：23，同意67513、不同意68974。

16：20，同意38014、不同意37214。

16：13，同意6650、不同意4620。

第18案反萊豬主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

提案人：林為洲

同意方主張：

1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。

2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。

3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。

4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。

5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

不同意方主張：

1.基於國際貿易平等互惠，全球已有101個國家開放含有萊克多巴胺豬肉進口。

2.進口豬肉資訊公開透明，萊豬流向全程追蹤。

3.比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地，國人優先選擇台灣豬。

4.依照相關法規、國際標準、科學風險評估訂定安全容許量。

同意→ 含萊劑豬肉不得進口

不同意→ 維持現狀，仍進口含萊劑豬肉