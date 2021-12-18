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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文將反萊豬變反美豬　柯文哲批「總統帶頭造假」：出來道歉！

▲▼1218四大公投投票 柯文哲投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲18日完成公民投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投於18日登場，針對總統蔡英文臉書將「反萊豬」公投改成「反美豬」，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲再度批評，「總統帶頭說謊造假！」將反萊豬變成反美豬，「這就是認知作戰，你就是說謊造假。」應該要出來道歉，而不是一副「不然你想怎麼樣」的樣子，「我最討厭這種態度」。

柯文哲18日早上9時30分前往金甌女中投公投票，約於9時40分左右投完票。針對蔡英文臉書封面將「反萊豬」改成「反美豬」，柯文哲直言，「這就是總統帶頭說謊造假，不就是這樣嗎？」當然可以說是小編寫錯，那就出來道歉，「不可以這樣啦！你（蔡英文）『反萊豬』變成『反美豬』，這就是認知作戰，你就是說謊造假。」

柯文哲認為，如果要說社群小編弄錯也可以，坦白講自己也會看他的臉書文章，但小編配圖有時候來不及給他看過，「會不會出錯？有可能，但你要出來說明，你要出來道歉啊！不是一副『不然你想怎麼樣』，我最討厭這種態度。」

至於民眾黨在公投的表現似乎被藍、綠壓過？柯文哲說，理性、務實、科學態度在現今台灣氛圍中，仍未被高度贊成，但要知道德國人民於1933年選擇阿道夫·希特勒擔任總理，但2000年後又選了安格拉·梅克爾，而梅克爾看起來是魅力型領袖，「所以⋯但事實上務實來看，梅克爾對德國發展、民主社會進展是比較好的選擇，應該比希特勒好。」所以人民要從選擇希特勒到選擇梅克爾，需要社會的進步。

媒體追問，台灣選的是希特勒還是梅克爾？柯文哲並未正面回應，只說「你可以回去看看。」

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