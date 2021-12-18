陳菊回高雄投票歪樓被問王力宏　辣個男人意外「中流彈」

記者吳奕靖／高雄報導

監察院長陳菊返回高雄投下公投票，而現場的媒體也詢問陳菊最熱門的話題，關於「王力宏」的事，陳菊表示不清楚，還轉頭問高雄市議員康裕成，經過短暫解釋還是不太明白，這時候立委賴瑞隆突然說去問「我們請簡煥宗來回答」，當場讓大家笑成一片，這一段插曲，也看得出來陳菊投票心情非常不錯。

▲監察院長陳菊回到高雄市投下公投票 。（圖／記者吳奕靖攝）

18日上午十點陳菊回到高雄市五福國中投下公投票，不過就在經過投開票所的過程當中，記者先是詢問「今年五月天也要來高雄」，陳菊簡單回答：「對」，然後又接著說「五月天我們又買不到票」，當場讓大家笑了出來，結束了這個話題，又有記者問他「王力宏咧」，因為過往在陳菊擔任高雄市長期間，有三次來高雄演唱。

▲監察院長陳菊回到高雄市投下公投票 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個話題一出來，大家又笑了！而跟在陳菊後頭的立委賴瑞隆也打趣說：「不要為難市長」，也有人說「這一題太複雜了」，陳菊似乎一臉矇不清楚發生了什麼事，所以停下腳步轉頭問後面的康裕成說：「王力宏是誰」，康裕成說：「要問離婚的事情」，賴瑞隆突然高喊：「我們請簡煥宗來回答」，當場又是讓大家笑成一片。

陳菊說：「我不知道什麼事」，然後就搖搖頭，轉頭跟高雄市民熱情的打招呼，隨後就進到投票所完成投票。整個抵達到離開大約不會超過10分鐘，但看得出來陳菊心情不錯，不過對於陳菊不清楚王力宏的部分，賴瑞隆私下說王力宏的離婚相關訊息，是深夜傳出的，陳菊應該睡了，她一早起來就來完成公投，應該沒有掌握。