四公投登場！記得帶3寶　投票動線這樣走、「7件事情」不能做

▲四大公投投票流程。（圖／中選會提供）



政治中心／綜合報導

1218四大公投登場，投票時間自早上8點到下午4點，民眾記得攜帶投票通知單、身分證、印章前往投開票所投票，此外，當日投票有七項禁止行為，在投開票所30公尺內請勿進行干擾他人投票意願之宣傳行動，違反者將依法處理。《東森新媒體ETtoday》整理以下投票須知，以免觸法。

一、投票時間

今年12月18日（星期六）上午8時起至下午4時止。

二、投票權人資格

中華民國國民、年滿18歲、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

三、投票要帶什麼？

國民身分證、印章、投票通知單，並佩帶口罩。

四、在哪投票？

內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入國民身分證統一編號、出生日期、圖形驗證碼，即可查詢。

五、投票六步驟

1、於檢疫站測量體溫、酒精消毒，額溫37.5度以上者由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。

2、出示證件給現場工作人員確認身分。

3、經核對身分後，蓋章並領取公投票，若沒攜帶印章得以簽名代替，若無法簽名者得以指印代替。

4、進入圈票處內，使用圈選工具圈選。

5、將公投票對折後，投入對應的票匭中。

6、完成投票後，不得再次進入投票所。

六、七大注意事項

1.勿攜帶武器或危險物品入場。

2.勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。

3.勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。

4.逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

5.排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。

6.將通投票投入對硬票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。

7.居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

▲公投須知。（圖／中選會）



七、公投票顏色、樣式

第17案：白色

第18案：淺黃色

第19案：淺粉紅色

第20案：金黃色

中選會表示，公民投票法於投票日當天並無禁止宣傳之規定，惟投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，按其情節輕重，仍可能違反刑法第142條、第147條妨害投票秩序罪之規定。

中選會提醒，至投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

同時，民眾如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，係處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。

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