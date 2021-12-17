朱立倫最後催票：明天沒有個人、政黨的輸贏　「只有台灣民主的勝利」

▲國民黨民主守夜，朱立倫上台致詞 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

明（18）天就是公投投票日，國民黨今天晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票。國民黨主席朱立倫上台致詞時表示，明天公投不是為了個人，沒有要選哪個人當選，沒有個人之私、沒有政黨之私，只有全民的力量，共同對抗鴨霸政府。

今天晚會安排的宣講人包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會等，至於執政縣市首長皆沒有出席，而是透過錄製影片的方式呼籲民眾投下同意票。

朱立倫上台致詞時批評，民進黨說國民黨在亂，但時代力量主張3個同意、民眾黨主張2個同意、2尊重，難道也是在亂嗎？公民團體也是來亂的嗎？「在你眼中，只要跟你意見不一樣就是來亂，我們不是來亂，我們是真正的愛這塊土地，真正愛台灣、護民主。」

朱立倫說，這段日子他在大街小巷、市場街頭每一個角落大聲呼喊，希望所有人明天一定要出來投票，這是為了台灣的民主，為了全民的健康，為了這片土地的環境。

朱立倫表示，今天國民黨沒資源，不像民進黨動用府、院、黨、網軍，光是造勢活動就要花5800萬，「我們靠的是穿著布鞋、草鞋，一步一腳印，靠的是全體志工，以及大家的決心。」

朱立倫高呼，我們要拚到最後一秒鐘，今晚他要跟大家睡在自由廣場，「我們絕不斷電，明天早上升完旗，我還要到市場拜託大家出來投票」，因此他也請所有縣市長守在各縣市，拜託大家共同催票、一起投票。

「明天沒有個人的輸贏、沒有政黨的輸贏，只有台灣民主的勝利！」朱立倫強調，不要讓囂張、鴨霸的執政黨開心歡樂，繼續欺負百姓、破壞環境、傷害民主，這才是我們的目標。他也感謝每一位志工朋友，不管天氣多冷，都拚到最後一秒鐘。