彭博社：豬肉公投是「台美關係」考驗　禁令是自貿易協定最大障礙

▲彭博社表示，豬肉公投考驗台美關係。（圖／取自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen ）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的四大公投將於18日進行投票，其中美國媒體《彭博社》特別關注「反萊豬」公投，認為公投結果可能將激化台美之間長達數十年的貿易紛爭，也考驗拜登政府與台灣的雙邊關係，因為台灣是當前美國印太政策的重要基石。

根據《彭博社》報導，台灣在18日將就能源政策、環境保護、未來公投制度和貿易監管等四個問題進行投票，台北和華盛頓官員最擔心的是，重新禁止進口含有微量萊克多巴胺添加劑飼料的豬肉。

報導指出，如果公投的結果是「同意」，會讓總統蔡英文陷入兩難的，如果順應民意，將會觸怒台灣最重要的政軍支持者，如果對美國豬肉打開大門，對於剩下不到1年的地方首長選舉，將會引發巨大反彈的政治風險。

▲公投辯論依照政治路線進行，國民黨是「四個同意」。（圖／記者湯興漢攝）



公投的辯論是按照政治路線進行的，蔡英文所領導的民進黨是對於四項提案都是不同意，主要反對黨國民黨是四項都贊成。

幾十年來，美國一直對台北推動含有萊克多巴胺的豬肉開放市場，並且認為台灣的禁令是雙邊自由貿易協地最大障礙，雖然萊克多巴胺在中國與歐洲被禁止，但在美國仍有肉品生產商用來促進瘦肉的增長。

▲民進黨主張的立場是「四個不同意」。（圖／趙天麟國會辦公室提供）



為了與美國推動正式的貿易談判，蔡英文在去年推翻了禁令，在台灣引發激烈辯論，然而，自從禁令解除後，美國豬肉對台灣的銷售量已跌至 1998 年以來的最低點。

蔡政府為了敦促民眾拒絕再度發起新的禁令，稱此舉最符合台灣的最佳利益，因為這將促進與美國的貿易關係。

蔡英文12日在臉書發文寫下，「這次的美豬公投，大家都在看台灣是否和國際同行，這關如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境。」

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