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反萊豬公投主文完整看　國民黨：綠營網軍四處造謠「傷害台美關係」

▲▼民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫各自宣講四大公投立場。（合併圖／記者張榮恩、林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫各自宣講四大公投立場。（合併圖／記者張榮恩、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

明（18日）就是公投投票日，針對民進黨把「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，還在臉書製作圖卡肆意發送。針對蔡政府帶頭製造謊言的惡劣行徑，國民黨文傳會主委凌濤批評，民進黨政府號稱民主，卻毫不羞愧地散布「反美豬」的假消息，網軍四處造謠，陷美國於不義，使其捲入台灣純粹的食安議題公投之中，成為真正傷害台美關係的罪魁禍首。

根據中選會公開資訊，反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」凌濤表示，通篇不見「美豬」二字。況且，我國自民國78年始早已經開放美豬進口，國人已經吃美豬吃了32年，根本沒有人在反對美豬進口。

凌濤進一步表示，民進黨上至蔡總統帶頭散布假消息，下至放任網軍橫行、造謠抹黑四處洗地，民進黨政客為了護航自己錯誤、粗糙的政策，說謊成性，彷彿說謊已經是民進黨人身上不可抹去的DNA，實不足取。

凌濤指出，實際上美國出口的豬肉只剩約22%含有萊克多巴胺，而且美國的前五大豬肉出口商也都已經陸續轉型，朝向不使用萊劑、不出口含有萊克多巴胺的豬肉方向前進，凡此種種都證明民進黨聲稱的「反萊豬＝反美豬」根本就是荒誕極致的騙術。

凌濤進一步表示，民進黨政府護航伎倆黔驢技窮，對於為何開放萊豬進口百口莫辯。民進黨竟逕自找美國開刀，濫用台灣人民普遍的親美情緒，操作「反美豬議題」，還恐嚇台灣人會因此無法加入CPTPP；但可笑的是，美國根本不是CPTPP的成員國，加入CPTPP與否更有諸多貿易、勞權與環保複雜條件待處理。民進黨陷美國於不義，使其捲入台灣純粹的食安議題公投之中，才是真正傷害台美關係的罪魁禍首。

凌濤表示，1218的公投案，相信台灣人的智慧，會看穿這些選舉的伎倆，出來投下四個同意票，共同守護台灣的民主與樸實，也要給說謊成性的蔡政府一記重重的教訓。

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