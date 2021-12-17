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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從深澳電廠看三接　柯文哲酸民進黨：電到底夠不夠？

記者陳家祥／台北報導

4大公投案將在12月18日登場。民眾黨17日晚間於立院旁的青島東路舉行公投之夜，黨主席、台北市長柯文哲壓軸登台宣講。對於三接續留與否，柯文哲舉過去深澳電廠的例子，一開始說電不夠用要蓋，後來說電夠了不要蓋，今天又跟我說電不夠要蓋三接，「我實在很想問他們，到底電是夠還是不夠？」

▲▼民眾黨中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲出席民眾黨中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

針對三接遷移的議題，柯文哲說，還記得當時民進黨來找我，說深澳電廠一定要蓋，因為北部的發電機組不夠，而且深澳電廠的環評是國民黨時代做的，所以深澳電廠一定要蓋。

「我還問他說，真的是這樣嗎？他們說是啊，你柯文哲聲量太大，拜託你不要再講了，深澳電廠基於台灣電力的需要，一定要蓋。」柯文哲表示，結果，講完兩個禮拜後，突然賴清德出來說台灣的電夠用了，所以深澳電廠不用蓋，「我當時是覺得非常震驚」。

柯文哲表示，一開始說電不夠用要蓋，後來說電夠了不要蓋，今天又跟我說電不夠要蓋三接，「我實在很想問他們，到底電是夠還是不夠？」我要跟大家講，一個理性務實科學的態度，來處理要面對的民生問題，其實有數據大家都可以討論，「我非常痛恨這種整天在說謊的政黨，然後他們也不會覺得不好意思」。

柯文哲說，事實上，不管是核四或是三接藻礁的問題，牽涉的就是台灣的能源問題，而能源問題要跟產業政策連結在一起。他舉例，英國在過去幾年，平均的碳排放量是在下降，可是英國的GDP還是在上升，因為英國把產業移向比較低耗能的產業，包括E化產業，所以能源跟產業是要一起調整的。

柯文哲舉例，台積電是台灣的護國神山，可是台積電一家公司就用掉台灣5%的電量，這差不多是花蓮加台東兩個縣，加起來乘以三。所以事實上，產業不是單獨存在的，產業政策必須跟能源政策何在一起計算，「不管是核四或是澡礁的問題，坦白講，這經過清楚說明後給台灣人民做選擇」。

柯文哲還提到，民進黨說2025非核家園，在2025之前這些核1、2、3全部要停掉，可是目前核電還是佔台灣12%，「我也很想問，如果真的把核電停掉，目前這個12%的發電量到底怎麼解決？」可是很遺憾，他們從來不會跟我們解釋這些問題。

柯文哲說，目前台灣的再生能源只佔了6%多，要在2025年達到20%，到現在為止沒有一個專家跟我說他做得到。所以，最近有人跟我說，他去問蔡英文2050淨零炭排放，是全世界的趨勢，台灣也不可能置外於國際社會，我們必須面對淨零炭排放的問題，結果聽說蔡英文當面跟他講，我總統做到2024而已。

「我要跟大家講，台灣難道在2024就全部結束了嗎？」柯文哲表示，這個國家需要長遠的計畫，所以不管是核四、澡礁的問題，是一個需要討論的問題，可是很遺憾，一直到現在為止，我們看到兩個黨都沒有在這個問題上處理。

柯文哲表示，有人在講，柯文哲講老半天，你當總統的話怎麼處理？如果我是總統的話，應該是核2、核3沿役，暫時擺著，核4不要蓋，然後利用時間來看，台灣的能源政策到底要怎麼做，這是需要大家討論，「可是很遺憾，現在兩個黨，一個要四個圈一個要四個叉，圈圈叉叉之後，到底台灣何去何從，還是沒有人知道」。

柯文哲說，為什麼這段時間常常在批評民進黨？猴子不是爬到樹上才屁股紅的，那是因為爬到樹上才被看到，因為今天民進黨是執政黨，很多所作所為會被我們看到。反過來講國民黨蹲在地上，屁股目前看不到，所以不批評。事實上，作為在野黨，我們還是給執政黨最大的監督。不過在今天，台灣是倒過來，執政黨在監督在野黨，執政黨也不知道在做什麼。

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