催票「4個不同意」　林靜儀：難道817萬票選出的政府沒負責任執政？

記者蘇晏男／台北報導

四大公投進入倒數！民進黨17日晚間舉辦「四個不同意 台灣隊站出來」催票，民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀北上站台宣講。林靜儀表示，公投制度出現、門檻降低，是當「代議式」不負責任時，人民可以重新決定他們的未來，但問題是，去年我們817萬票選出的政府，難道沒有負責任執政嗎？現在在立法院不作為的，不就是提出這些公投案的政黨嗎？不願意質詢、沒能力好好議事，還濫用公投權利。

▲民進黨公投說明會台北場，林靜儀致詞。（圖／記者林敬旻攝）

林靜儀17日晚間在民進黨「四個不同意 台灣隊站出來」台北場致詞表示，每張選票都是好不容易爭取而來的民主，民主德來不易也很脆弱，但台灣人去年年初就證明給全世界，經過再怎樣的艱困、經歷過假消息攻擊，且未來有那麼多威脅，依然堅定台灣要選擇的民主自由的生活方式。

林靜儀說，民主非常脆弱，所以有多一關關機制，希望保障這機制安穩走下去。選舉、罷免、公投都是民主制度賦予民眾最大的權力，公投制度出現、門檻降低，理論上是希望人民，當「代議式」不願意負責任的時候，可以用罷免、公投選票，重新決定他們的未來。

林靜儀表示，但問題是，去年1月我們817萬票選出的政府，難道沒有負責任執政嗎？現在全球在疫情之下，但我們仍可以好好生活，難道不是去年年初做出正確選擇，而選擇的那些人正絞盡腦汁讓台灣走向更好的未來？而現在在立法院不作為的，不就是提出這些公投案的政黨嗎？不願意質詢、沒能力好好議事，還濫用公投權利。

「民主非常脆弱，所以不能有每一絲輕忽。」林靜儀說，政治是要感動人民，也知道情緒容易影響決定，所以政治人物可以用負責任態度感動人民，知道我們要如何走向更好方向，但另外一部分，是仇恨動員，讓人民種下錯誤決定。

林靜儀表示，在醫療領域工作20年，給她一個重要訓練就是不能讓情緒，尤其是憤怒，左右每個決定；而我們爭取而來的民主機制，選舉、罷免、公投也好，都是要深刻思考，去坐下來的決定。

接著，林靜儀提到中二選區罷免案通過。她說，我們損失認真、負責、打拼的好立委，但幸好三周後，她的政黨、團隊，會負責任再來打贏這場仗，讓中二選民可以有好好被照顧、好好被對待的機會。

但林靜儀說，公投案結果並不向罷免、補選那麼快可以扭轉回來，公投結果很多必須兩年後才有機會再抉擇，甚至一年、半年內影響台灣關鍵的未來，所以她要拜託大家，可以被政治人物感動、被情緒操作，但要做下抉擇那刻，要仔細想想。

林靜儀表示，公投這件事是人民自我決定，當一個政黨不負責任、各式各樣，提出亂七八糟、錯假的言論時候，我們若還被假消息操弄，最後負責任是自己跟世世代代的子孫。

林靜儀喊話，誠懇拜託現場、電視機前面關心台灣未來發展的朋友，去年1月做正確決定，讓全世界認識是台灣，跟台灣站在一起，拜託明天4個不同意，讓我們繼續走在正確的航道上。台灣人明天一起努力，再次證明給全世界看，我們知道怎麼樣作為民主的主人。

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