　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

催票「4個不同意」　林靜儀：難道817萬票選出的政府沒負責任執政？

記者蘇晏男／台北報導

四大公投進入倒數！民進黨17日晚間舉辦「四個不同意 台灣隊站出來」催票，民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀北上站台宣講。林靜儀表示，公投制度出現、門檻降低，是當「代議式」不負責任時，人民可以重新決定他們的未來，但問題是，去年我們817萬票選出的政府，難道沒有負責任執政嗎？現在在立法院不作為的，不就是提出這些公投案的政黨嗎？不願意質詢、沒能力好好議事，還濫用公投權利。

▲民進黨公投說明會台北場，台中第二選區候選人林靜儀致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，林靜儀致詞。（圖／記者林敬旻攝）

林靜儀17日晚間在民進黨「四個不同意 台灣隊站出來」台北場致詞表示，每張選票都是好不容易爭取而來的民主，民主德來不易也很脆弱，但台灣人去年年初就證明給全世界，經過再怎樣的艱困、經歷過假消息攻擊，且未來有那麼多威脅，依然堅定台灣要選擇的民主自由的生活方式。

林靜儀說，民主非常脆弱，所以有多一關關機制，希望保障這機制安穩走下去。選舉、罷免、公投都是民主制度賦予民眾最大的權力，公投制度出現、門檻降低，理論上是希望人民，當「代議式」不願意負責任的時候，可以用罷免、公投選票，重新決定他們的未來。

林靜儀表示，但問題是，去年1月我們817萬票選出的政府，難道沒有負責任執政嗎？現在全球在疫情之下，但我們仍可以好好生活，難道不是去年年初做出正確選擇，而選擇的那些人正絞盡腦汁讓台灣走向更好的未來？而現在在立法院不作為的，不就是提出這些公投案的政黨嗎？不願意質詢、沒能力好好議事，還濫用公投權利。

「民主非常脆弱，所以不能有每一絲輕忽。」林靜儀說，政治是要感動人民，也知道情緒容易影響決定，所以政治人物可以用負責任態度感動人民，知道我們要如何走向更好方向，但另外一部分，是仇恨動員，讓人民種下錯誤決定。

林靜儀表示，在醫療領域工作20年，給她一個重要訓練就是不能讓情緒，尤其是憤怒，左右每個決定；而我們爭取而來的民主機制，選舉、罷免、公投也好，都是要深刻思考，去坐下來的決定。

接著，林靜儀提到中二選區罷免案通過。她說，我們損失認真、負責、打拼的好立委，但幸好三周後，她的政黨、團隊，會負責任再來打贏這場仗，讓中二選民可以有好好被照顧、好好被對待的機會。

但林靜儀說，公投案結果並不向罷免、補選那麼快可以扭轉回來，公投結果很多必須兩年後才有機會再抉擇，甚至一年、半年內影響台灣關鍵的未來，所以她要拜託大家，可以被政治人物感動、被情緒操作，但要做下抉擇那刻，要仔細想想。

林靜儀表示，公投這件事是人民自我決定，當一個政黨不負責任、各式各樣，提出亂七八糟、錯假的言論時候，我們若還被假消息操弄，最後負責任是自己跟世世代代的子孫。

林靜儀喊話，誠懇拜託現場、電視機前面關心台灣未來發展的朋友，去年1月做正確決定，讓全世界認識是台灣，跟台灣站在一起，拜託明天4個不同意，讓我們繼續走在正確的航道上。台灣人明天一起努力，再次證明給全世界看，我們知道怎麼樣作為民主的主人。

其他人也看了這些新聞...

► 四大公投正面交鋒　各政黨立場一次看
► 公投之夜！藍綠白黃造勢催票　朱立倫、蔡英文相距500公尺拚場
► 華盛頓智庫提醒台灣選民：反萊豬公投恐加劇台灣被孤立

相關新聞...

► 蔡英文列反萊豬5「不同意」理由　「美豬進口是國際經貿問題」
► 公投「4個同意」理由一次看　國民黨列綠營10大賤招
► 民眾黨公投之夜拚「兩好」！ 　訴求「同意」護藻礁、護食安

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
快訊／陳松勇生前最後女主角！　女星哀痛發聲了
陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人
陳松勇生前將後事託付「乾兒子」　靈堂位置曝光
直播／《聲林3》金曲級歌手發威！ 　選手遭小宇砲火全開
快訊／徐國勇掰咖出席公投造勢　為馬英九「這事」氣到站起來
快訊／2台灣人在越南運毒　被法院「判死刑」
快訊／侯友宜明投票！新北議長爆：四大公投「他全部都支持」
愛愛喊痛！她那邊「爆出黑芝麻」嚇傻：是性病嗎　醫一看秒懂了
媳婦回婆家「倒車進不了門」　霸氣公婆直接把門拆掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／重啟核四得浪費好幾千億　蘇貞昌挖苦：怪不得侯友宜不肯同意

快訊／侯友宜被爆投「四個同意」　國民黨晚會湧3萬人向蔡政府怒吼

快訊／徐國勇掰咖出席公投造勢　為馬英九「這事」氣到站起來

催票「4個不同意」　林靜儀：難道817萬票選出的政府沒負責任執政？

快訊／侯友宜明投票！新北議長爆：四大公投「他全部都支持」

快訊／公投之夜時力街講僅1公職來　遭擁核方嗆「政客」場面尷尬

快訊／人潮擠爆自由廣場！國民黨大造勢現場喊「破2萬人」　

快訊／北高趕場拚4不　蔡英文：不要為「想教訓誰」害台灣

快訊／危機暫歇！北市防疫旅館爆群聚感染　匡列50人採檢「全陰性」

用公投跟國民黨說別亂了　陳柏惟怒吼：北擦豪洨我們有眼睛在看

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

口吃男勤練習克服恐懼自信點餐　披薩店員耐心聆聽暖回：沒關係

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

快訊／重啟核四得浪費好幾千億　蘇貞昌挖苦：怪不得侯友宜不肯同意

快訊／侯友宜被爆投「四個同意」　國民黨晚會湧3萬人向蔡政府怒吼

快訊／徐國勇掰咖出席公投造勢　為馬英九「這事」氣到站起來

催票「4個不同意」　林靜儀：難道817萬票選出的政府沒負責任執政？

快訊／侯友宜明投票！新北議長爆：四大公投「他全部都支持」

快訊／公投之夜時力街講僅1公職來　遭擁核方嗆「政客」場面尷尬

快訊／人潮擠爆自由廣場！國民黨大造勢現場喊「破2萬人」　

快訊／北高趕場拚4不　蔡英文：不要為「想教訓誰」害台灣

快訊／危機暫歇！北市防疫旅館爆群聚感染　匡列50人採檢「全陰性」

用公投跟國民黨說別亂了　陳柏惟怒吼：北擦豪洨我們有眼睛在看

吳鳳18歲「茂盛捲髮」帥氣嫩照曝光！　親揭女兒自然捲原因

他謊稱全盲「爽領534萬」補助　警上門傻眼：能滑手機一邊開車

快訊／重啟核四得浪費好幾千億　蘇貞昌挖苦：怪不得侯友宜不肯同意

快訊／侯友宜被爆投「四個同意」　國民黨晚會湧3萬人向蔡政府怒吼

吃「這6食物超會產氣」！狂打嗝放屁　營養師：蔬菜也上榜

陳松勇生前最後女主角！　張榕容痛發聲：我是您最後一個孫女吧？

CL看新聞才知2NE1解散　朴春也發文「是真的」秒刪⋯粉絲哭出來

最後催票！陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人

KBS大祝祭／螢幕出現《花樣男子》身影！熟悉音樂響起4帥男走出來

法國議會罕見通過「挺台法案」　友台小組主席：大家都該是台灣人

政治熱門新聞

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

國民黨4大公投會輸？　他一看民調結果：後天沒一個能過關

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

吳思瑤喊話林秉樞「我餓了」？本尊回應了

快訊／國民黨「四個同意」公投之夜人潮爆棚　現場突然斷電

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處

【即時民調】四大公投您會投「同意」？或「不同意」？

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

國民黨造勢湧入上千人　全體「拍椅子」把憤怒傳到總統府

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

女軍官淪台傭　司令部辯：有簽公假

更多熱門

相關新聞

快訊／侯友宜明投票！新北議長爆：四大公投「他全部都支持」

快訊／侯友宜明投票！新北議長爆：四大公投「他全部都支持」

明（18日）就是公投投票日，國民黨今（17日）晚間6點在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票。國民黨表示，截至晚上8點現場湧進約2萬的群眾。新北市議長蔣根煌出席晚會時大爆料：「我跟侯友宜聊天，國民黨提的，公投綁大選、反萊朱，他都支持，核電安全，我們市長也支持，我今天跟他抬槓（聊天），四大公投，他全都支持！」

快訊／時力街講僅1公職　遭擁核方嗆「政客」場面尷尬

快訊／時力街講僅1公職　遭擁核方嗆「政客」場面尷尬

快訊／北高趕場拚4不　蔡英文：不要為「想教訓誰」害台灣

快訊／北高趕場拚4不　蔡英文：不要為「想教訓誰」害台灣

英國脫歐公投還在承受後果　吳怡農：若不投票就讓少數人放大聲音

英國脫歐公投還在承受後果　吳怡農：若不投票就讓少數人放大聲音

快訊／賴清德：萊豬進口紛擾台灣超過20年　公投過關恐失信於國際

快訊／賴清德：萊豬進口紛擾台灣超過20年　公投過關恐失信於國際

關鍵字：

林靜儀民進黨公投綠營四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／金馬影帝陳松勇過世！　縱橫演藝圈50年…享壽80歲

流浪漢被垃圾車活活輾死　驗屍官傻眼

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

遊戲橘子不忍了提民事訴訟告丁特

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面