快訊／賴清德：萊豬進口紛擾台灣超過20年　公投過關恐失信於國際

▲副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投前夜，民進黨17日晚間在凱達格蘭大道舉行「台灣隊站出來，台灣行出去」大型公投說明會，副總統賴清德在一片「四個不同意，台灣更有力」歡呼聲中登場說，核四、三接、萊豬萊牛、公投綁大選4個議題造成台灣紛紛擾擾超過20年，呼籲台灣社會不能繼續內耗，要出門投票，移除阻擋台灣走入國際社會的阻礙。

賴清德今天晚上說，明天就要投票了，希望不分男女老幼，大家都站出來支持「四個不同意」，自己決定自己的未來，這是基於3個考量：第一個考量是，公投案將影響台灣未來的發展，自從總統蔡英文執政後，就意識到中國投資環境大不如前，於是提出歡迎台商回流投資專案，歡迎海外資金回台，因此創造超過1兆4千億的投資金額、10萬多個就業機會，使台灣經濟成長率將連兩年居亞洲四小龍之首。

賴清德表示，供電一定要穩定，讓企業安心投資，也必須讓關稅穩定，維持企業競爭力，呼籲民眾對珍愛藻礁公投案投不同意，另外也千萬不能同意反萊豬公投，實際上，自前總統馬英九開放進口萊牛9年以來「沒問題」，因此萊豬進口自然也沒有問題，何況政府一定會將肉品來源清楚標示，「不去買就不會買到」。

賴清德說，若是反萊豬公投通過，現在已經重啟的台美貿易談判恐受阻，遑論未來進一步洽簽經貿協議；他說，現在不只美國，連日本也歡迎台灣加入CPTPP，若是順利加入，未來台灣產品輸入17國可享關稅減免。

第二個考量是，賴清德說，2018年地方選舉與公投合併舉行，造成民眾隨便投的亂象，現在公投綁大選又要讓兩者合併舉行，恐影響台灣社會安定，因此一定要投不同意。

第三個考量是，賴清德表示，台灣站在捍衛民主主權的第一線，因此國際社會非常支持台灣，呼籲支持者繼續支持蔡英文，「4個公投如果任何一案通過，對台灣一定帶來衝擊」，如果反萊豬公投通過，將會影響台灣企業未來的競爭力和台美關係，「失信於美國，失信於國際社會」。

賴清德說，這4大公投案在台灣社會紛紛爭爭超過20年，核四廠自1999年取得建廠執照，發展天然氣、建設三接也是自前總統李登輝執政時就開始討論，且自前總統陳水扁時代就討論是否開放進口萊豬、萊牛，公投議題也是超過20年，現在「要立法的已經立法了，應該推動的政策也推動了，應該開始興建的也興建到一半了」，還要讓這4個議題造成社會紛擾嗎？台灣社會還有再一個20年嗎？千千萬萬不能再內耗下去，「這4個公投是阻礙台灣走入國際社會的4顆石頭」。