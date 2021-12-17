快訊／公投之夜時力街講僅1公職來　遭擁核方嗆「政客」場面尷尬

▲陳椒華率黨務主管宣傳公投立場。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投前夜，時代力量黨主席陳椒華17日晚間率部分黨務主管前往台北西門町宣講，舉行「1218公投日，出門投票展現民意」記者會，但其他兩名黨籍立委王婉諭、邱顯智缺席，也沒有黨籍市議員到場支持。陳椒華說，核四完全沒有重啟的條件，呼籲民眾保持理性態度，充分思考後再投票；未料，此語當場遭對面的擁核人士大酸說「不要讓政客決定」等語，場面尷尬。

陳椒華今天晚上率領秘書長白卿芬博士、副秘書長暨發言人張衞航、立法院黨團主任賴嘉倫、台北黨部主委陳志明、台北黨部副執行長劉仕傑、大安文山區主任林泓泰與志工夥伴共同出席，除了重申時代力量的公投立場，也呼籲民眾返鄉、出門投票，積極參與重大公共事務，展現民主政治。

陳椒華表示，核四重啟基於地質調查、核廢料處理及核四工安等問題，完全沒有重啟的條件，時代力量反對核四重啟是出於人民生命安全與風險考量，「你我手中的一票，都可以影響到公投的結果，因此，我們希望大家保持理性態度，充分思考後審慎投票。最後，請大家回到家鄉、出門投票，一起為台灣更好的未來努力。」

張衞航也透過新聞稿指出，針對萊豬進口公投，本質上是是「食安議題」，如果政府認為萊劑殘留符合國際健康標準，就沒有食安疑慮，就不會禁止養豬戶使用萊劑，學生和軍警消的伙食也不會禁止使用萊豬，若政府不能「落實邊境管理」及「明確萊劑標章」，為把關民眾食安，請大家同意禁止萊豬進口。

賴嘉倫強調，在公投綁大選部分，2018年的公投亂象，主因在於中選會輕忽立法委員提出的改善投票行政流程呼籲，以及讓違反人權的反同婚公投案進入公投程序，而這不該歸究於公投綁大選制度，況且所謂公投綁大選指的是提案成案後若遇到大選，可以一起舉辦；而珍愛藻礁一案，我們看到行政機關無法清楚說明地點選定的理由及過程，在能源政策、電力需求及環境永續的衝突中，行政機關不願公開所有基礎資料，供公民進行公開檢視及論辯，只想將逕自決定蓋在桃園大潭的決策披上民主的外衣，掩蓋獨裁的事實，最終造成不可逆的藻礁生態破壞。

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