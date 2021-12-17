快訊／北高趕場拚4不　蔡英文：不要為「想教訓誰」害台灣

記者呂晏慈／台北報導

1218公投前夜，身兼民進黨主席的總統蔡英文17日晚間高雄、台北趕場參加「台灣隊站出來」大型公投說明會。蔡英文在高雄造勢時高聲疾呼說，「如果這一次我們做錯了決定，我們現在所努力的一切，都會被翻轉」，經濟將會失去繼續成長的動能，台灣走不出去，失去國際競爭力，受害的是每一個人，不會分你是支持什麼政黨，也不會分你是什麼族群、身份，更不會分你喜不喜歡蔡英文和民進黨，「請大家不要因為想要教訓誰，教訓了我們自己的台灣。」

▲蔡英文。（圖／翻攝自民進黨直播）

蔡英文今天晚上在高雄登台演說時，一群年輕人拿著「12月18日回家投票」手舉牌站在她身後，她說，「這一次，台灣隊一定要守住台灣防線」，這兩年高雄人很忙碌，投票投了好幾次，也用民主的精神、手中的選票守護高雄，拜託這次公投也要用「四個不同意」守護台灣。

蔡英文表示，這幾個禮拜，從總統到里長都正面迎戰，和民眾說明為什麼要投4個不同意，這不是為了誰要選舉或連任，而是為了台灣的前途和未來，因為有這些為台灣民主打拼的人，才讓台灣的民主一天比一天更進步。

蔡英文說，這次美豬、三接、核四、公投綁大選4個公投案，就是面臨了一個選擇：台灣要選擇往前走，還是要走回頭路，這幾年台灣出口屢創新高，投資一直在增加，受到疫情影響的內需市場也正在恢復元氣，這是台灣人共同創造出來的好景氣。

對於經濟發展，蔡英文表示，過去講到高科技發展就會想到新竹，但高雄市長陳其邁上任後，「緊緊緊」用生命在拼經濟，現在已經開始打造半導體的科技聚落了，台積電也要帶著上中下游一家又一家企業加碼投資高雄，「我們現在正在翻轉南台灣！」

蔡英文說，為了讓供電穩定，台灣的能源政策一定不能變來變去，並直指「重啟核四絕對不是我們的選項」，核四不安全、紛紛擾擾台灣20年，現在連1度電都發不出來，若是重啟需要耗費10年以上，還要投入鉅額資金，同樣的錢和時間應該投入開發有未來性的能源。

蔡英文表示，「現在高雄也有自己的需要，沒辦法一直支持北部」，應該支持建設三接，用天然氣在北部發電，不需要再南電北送，並以此提高天然氣取代燃煤的速度，「三接勢在必行，不能再拖延了！」

對於開放萊豬進口，蔡英文表示，這是台灣經貿擺脫孤立、走向世界的關鍵，希望可以加入CPTPP，也為台美FTA創造條件，這將可帶動台灣中南部的傳統產業，例如高雄岡山的螺絲產業、高雄的鋼鐵產業，讓台灣產品與他國有公平競爭的機會，「只要公平，我們台灣人一定不會輸人！」必須讓國際社會知道，台灣是一個願意信守承諾、遵守國際貿易規的國家。

對於公投綁大選，蔡英文說，如果合併選舉，公投議題就會被激烈的選情取代，也沒有機會和時間去說服社會大眾，放下對個人或政黨的好惡，去支持對國家比較好的政策，「這樣重大政策會被選舉綁架，草率的決定會讓民主的品質出問題，國家發展也會受到影響」。

蔡英文說，台灣是其世世代代相傳的家，因為愛它，所以才要站出來保護它，「我們真的能接受下一代的台灣人，20幾年還在困擾永遠蓋不完的核四安不安全？能接受台灣因為能源轉型失敗，電力供應不足，錯過這一波經濟發展？我們不能再一次逼走產業，讓他們到其他地區。」