英國脫歐公投還在承受後果　吳怡農：若不投票就讓少數人放大聲音

▲民進黨公投說明會台北場，台北市黨部主委吳怡農致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在17日「公投之夜」舉行台北、高雄兩場造勢活動。台北市黨部主委吳怡農致詞時，以英國舉行公投決定脫歐之後，英國經濟到今天還在承受後果，來提醒台灣民眾，在國際選擇自我孤立是結構性退步。

吳怡農表示，明天要考驗這一代台灣人有沒有智慧顧好自然環境條件下，找到更乾淨能源、更穩定能源、更多元能源，給經濟更多動力走下去。

吳怡農說，我們要決定全球化時代下，台灣社會要不要融入國際貿易的行列，這議題對貿易外交有深遠影響，台灣如果要繼續發展，我們就必須選擇跟上世界的趨勢，必須選擇能源轉型，兼顧生態保育的能源轉型，必須選擇國際貿易，顧好國人健康的國際貿易。

吳怡農表示，以前，戒嚴時期，我們會說民主不是天上掉下來的，我們說民主要靠每一個人不怕危險付出，現在已經民主化了，我們要說，更好的民主制度，良善政治氛圍也不是天上掉下來的，要每一個人付出努力來建造

吳怡農說，台灣怎麼避免成為公投是政黨鬥爭的工具？那就是投票，透過每一個人的投票，在五年前，英國辦了一場關鍵性公投，他們要決定英國要離開歐盟，還是要留下來參與歐盟經濟跟運作，結果是52比58決定離開脫歐，英國一直到今天還在承受後果。

吳怡農表示，英國預算責任辦公室最近出了一份報告，因為脫歐的決定，英國經濟受到的影響比疫情嚴重兩倍，選擇自我孤立是結構性退步。他說，其實很多英國人，特別是年輕人知道英國要跟國際接軌，知道教育、事業一定是看往歐洲，因為沒有出來投票，有30%沒有出來投票，這些年輕人壓倒性支持留在歐盟，但聲音沒有被聽到，後來他們後悔了，他們說只是想要給政府教訓，說可不可以從頭一次，說不知道公投會過，會對經濟造成影響，公投沒有重來的，如果不投票，就讓少數人放大了聲音。

最後，吳怡農呼籲台灣民眾，今天晚上大家只剩下一個任務，就是回去呼籲身邊的每一個人，站出來把票投下去。