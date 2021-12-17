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驚悚瞬間曝！搶匪狂撈鈔票「下秒臉被射爆」　闆娘14歲兒拔槍開轟

記者吳美依／綜合外電報導

美國費城發生駭人事件，一名搶匪走入披薩店，收銀機打開時，趁隙探入櫃台後方，伸手狂撈鈔票，與極力阻擋的老闆娘扭打成一團，未料，他下秒竟遭老闆娘的14歲兒子開槍射中臉部，瞬間失去力氣，趴在櫃台上，驚悚過程都被店內監視器捕捉下來。

根據監視器畫面，本案發生於9日晚間9時30分，14歲少年目睹搶匪猛然伸手搶錢，嚇得不知所措，只見他立刻拔槍，猶豫幾秒鐘後才扣下扳機。而歹徒中彈不久後，就爬起身迅速逃逸，但由於身受重傷，因此很快就被逮捕，並且送往附近的傑佛遜醫院（Jefferson Hospital），目前仍未脫離險境。

▲▼美國費城一名搶匪遭披薩店老闆娘的兒子槍擊臉部。（圖／翻攝臉書Handleit Grips）

▲▼美國費城一名搶匪遭披薩店老闆娘的兒子槍擊臉部。（圖／翻攝臉書Handleit Grips）

▲搶匪遭老闆娘的兒子槍擊臉部。（圖／翻攝臉書Handleit Grips）

綜合外媒報導，費城警察局長斯莫爾（Scott Small）表示，同仁們抵達現場時，「地板上灑滿鈔票及碎玻璃，此外還有大量鮮血」，他們循著血跡追捕，不久後便在3個街區外的地鐵站找到搶匪，對方口袋裡塞滿大量現金。

警方事後追查還發現，洗劫披薩店5分鐘前，受傷歹徒與另2名同夥才在附近一間連鎖藥妝店犯案，他們目前也正積極追捕這2名嫌犯。但是，相關單位目前尚未宣布，是否將對14歲男孩提出指控。

 

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