男乘客搭機「性感丁字褲」堅持穿臉上　空服員狂勸不聽！下場曝光

▲佛州男子「用臉穿丁字褲」搭飛機,結果遭到拒絕運送。(圖/翻攝自推特@leslibless,下同)

記者張寧倢/編譯

美國佛州一名男子日前搭乘美國聯合航空(United Airlines)一架飛往華盛頓特區的班機,然而,他不僅沒戴口罩,還在臉上掛著一條紅色的女性丁字褲,宣稱這樣也符合「遮掩口鼻」的口罩禁令,最終他不僅被趕下飛機,還被聯航暫時列入拒絕載客名單。

根據《每日郵報》報導,佛州開普科勒爾 (Cape Coral)的38歲男子傑尼(Adam Jenne)於15日上午搭乘美國聯航班機前往華盛頓,然而,他登機後不僅沒有戴上口罩,還「用臉穿內褲」,將一條紅色的女性丁字褲當成口罩掛在兩耳上,聲稱自己並沒有違反「遮掩口鼻、沒有開口」的口罩規定。傑尼還強調,他符合美國運輸安全管理局(TSA)至少在今年5月以前所訂下的飛機口罩禁令。

