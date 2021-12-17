女出血14天「肝臟中發現胎兒」　醫分享奇異片網嚇壞：怎麼進去的

▲醫生竟然在肝臟中發現胎兒。（圖／翻攝自TikTok／nicu_musings）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子生理期連續出血14天，且距離上次生理期已經相隔49天，擔心身體有異狀前去就醫，意外發現她的肝臟中竟然有嬰兒胚胎，罕見的宮外孕情況也讓醫生嘖嘖稱奇，分享到網路被百萬網友瘋傳。

在曼尼托巴省(Manitoba)兒童醫院研究所工作的男醫生納維(Michael Narvey)，近來在TikTok拍片介紹了這起罕見醫學案例，他表示，「我原本以為我什麼都見識過了，我們有時會在腹部見到宮外孕情況，但發生在肝臟中對我來說還是第一次」。

影片才發布3天便獲得超過500多萬人次點閱，許多網友驚嚇表示，「我不敢相信竟然有這種事，受精卵是怎麼跑到肝臟的」、「這對父母來說一定是很震撼的消息，希望那名媽媽能夠平安」。據了解，當發生宮外孕情況時，醫生通常能挽救孕婦生命，但無法挽留正在發育中的小生命，而發生在肝臟中的案例極其罕見，目前全球僅有14起案例。