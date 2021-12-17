快訊／大阪市中心大樓大火！至少27人呼吸停止　現場畫面曝光

▲大阪北新地市區一棟大樓在當地時間17日上午10時20分左右發生嚴重火警。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

根據日本NHK等媒體報導，大阪北新地市區一棟大樓在當地時間17日上午10時20分左右發生嚴重火警，目前已知有28人嚴重受傷，其中27人心肺停止，還有1人處於昏迷狀態。火勢在30多分鐘後就已撲滅，目前救難人員還在持續進行搜索。

《Yahoo日本》報導指出，位於大阪市北區北新地的一棟大樓在17日上午10時20分發生火警，消防部門指出，冒出火舌的地點位在4樓，而當時起火樓層的心理科診所內有患者與員工近20名，目前已有10人被平安救出，但有多人受傷，已知有28人嚴重受傷，其中27人心肺停止，還有1人處於昏迷狀態。

另據共同社報導，有多名逃出火場的民眾在現場急救，外傳4樓有20多人來不及逃。當地消防單位共出動44輛消防車救援，火勢在30多分鐘後被撲滅，但4樓幾乎全部燒毀，目前救難人員還在持續搜索，調查人員也稱不排除是遭到縱火。

NHK指出，發生大火的建築物是8層樓高的住商混和大樓，位在JR北新地站南側，1樓有販售服飾的商家、英語會話學校及美容沙龍等。

根據大阪旅遊局資料，北新地位於JR大阪站南側，曾被稱作曾根崎新地，是大阪地區著名的夜總會和娛樂場所彙集地，型態就像是東京銀座。