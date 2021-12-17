南韓連3天暴增7000人確診！政府擬採「高強度」防疫　限21時前停業

▲南韓疫情升溫，首爾市麻浦區某匯集各種餐廳的街道顯得冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月起實施「與病毒共存」（With Corona）後單日新增確診數始終居高不下，近來更連續3天新增7千多例，重症患者更直逼千人大關，使得國內病床數接近飽和狀態。對此，政府擬採實施較高規格的防疫對策，強化實施社交防疫距離、限制足會人數與店家營業時間，並針對受害店家與業者提供賠償補助方案。

根據《韓聯社》，南韓今（17）日上午9時30分通報7435起新增病例，其中境內感染為7400例、境外移入為35例；重症患者飆增至971人，直逼千人規模大關，與實施「與病毒共存」之前相比足足高出3倍；另外還新增73例死亡。目前南韓共累計55萬1551例確診、4591例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增3例，目前共累計151例（境外移入39例、境內感染112例）。

▼南韓民眾排隊接受篩檢。（圖／路透社）

▲南韓連續3天新增7000多名新冠確診者。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5549例，占全國新增感染人數比率為75.0%（首爾為2837例、京畿道為2147例、仁川為565例）；釜山新增388例；忠清南道新增203例；慶尚南道新增171例；慶尚北道新增168例；大田新增162例；大邱新增158例；江原道新增134例；忠清北道新增128例；全羅北道新增122例；全羅南道新增58例；蔚山新增57例；光州新增42例；濟州島新增35例。

隨著年關將近，聖誕節、送年會等各種促進人與人之間接觸的活動機率與移動量倍增，加上冬季為流行感染疾病傳播高峰，且政府始終無法以有效手段壓下新冠疫情，因此政府決定從明（18）日實施為期16天的「特別防疫對策」，無論有無接種疫苗，全國一律採最多4人以內的限聚令。

南韓中央災難安全對策本部17日上午表示，除了加強實施「防疫護照」制度，要求掃描QR-Code出示疫苗接種證明、48小時以內PCR陰性證明報告，原本取消營業時間限制的餐廳、咖啡廳、室內體育設施（健身房）、卡啦OK、澡堂等，晚間9時以後須停止營業，電影院、補習班、網咖、賽馬場、親子咖啡廳、按摩業等則為晚間10時前停止營業。

▲南韓自營業者上街抗議政府因疫情連續2年實施限制營業時間等高規格防疫措施。（圖／達志影像）

而包括婚喪喜慶、周歲宴、大型體育競賽等大規模人數參與的活動或集會，則大幅限制參加人數，若包含未接種疫苗者則限制49人以內；包含完整接種疫苗者則為299人以內。

在年關將近的此刻實施如此高強度防疫措施恐怕再度重創自營業者、中小企業，為此南韓國務總理金富謙17日上午承諾，將動員所有現下可用的所有政府預算，擬定讓自營業者、中小企業有感的補助方案；南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基也表示，將結合各種既定預算、基金、預備費用共4兆3千多億韓元的預算，向銷售額減少的320萬名自營業者等提供每人100萬韓元（約新台幣2萬3千元）的防疫支援津貼。