台東釋迦出國秀實力！日本伊賀市首度嚐鮮　釋迦冰淇淋口感棒

▲台東縣政府首度將冷凍鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋寄送至日本三重縣伊賀市。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中國大陸自9月20日暫停台灣釋迦輸入，對鳳梨釋迦銷路影響甚鉅，台東縣政府積極為台東鳳梨釋迦外銷探路，11月初首度將冷凍鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋寄送至日本三重縣伊賀市，經品嘗後大家都說「歐伊系捏」！

台灣東縣於2016年與三重縣伊賀市簽署合作備忘錄，伊賀市長岡本 榮多次來訪台東進行交流，並品嚐原民料理、參觀石山部落，饒慶鈴縣長也於2019年率團前往伊賀市拜會岡本市長，維繫兩方友好情誼。

▲▼岡本榮市長表示，身爲第一個在日本吃到台東鳳梨釋迦的市長感到榮幸，鳳梨釋迦很甜也很美味，希望能銷入日本。

此次與伊賀市分享的冷凍鳳梨釋迦由台東農改場研發，完成鳳梨釋迦催熟及零下40度C全果冷凍的技術，可在3天內一次軟熟，解凍後外觀、口感、味道都與鮮果相去不遠；而鳳梨釋迦冰淇淋為位於初鹿的「梨迦初走」販售產品，選用牛奶釋迦品種，每口冰淇淋都帶有濃濃的釋迦香氣。





岡本榮市長品嚐冷凍鳳梨釋迦後表示，身爲第一個在日本吃到台東鳳梨釋迦的市長感到榮幸，先前拜訪台東時也吃過，是記憶中想念的台東味，鳳梨釋迦很甜也很美味，希望台東鳳梨釋迦能外銷至日本，岡本市長會盡其所能向日本民眾宣傳；伊賀市的職員們則表示是第一次吃到鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋，對此水果感到陌生新奇、口感特別，本以爲會很黏膩，但比想像中的好入口，而味道為清爽的甜味，希望能進口至日本，讓當地人也能品嘗到鳳梨釋迦。

▲伊賀市的職員們則表示，比想像中的好入口，而味道為清爽的甜味，希望能進口至日本。



伊賀市的職員們也提供銷售的具體建議，由於冷凍鳳梨釋迦外觀容易變色、內含種籽食用起來不方便，建議販售時能先削皮、切塊並去籽，或是與高級飯店或知名甜點師合作，提升鳳梨釋迦的附加價值；至於釋迦冰淇淋有人認為清爽美味，雖是冰淇淋卻能著實吃到水果的風味，不論是剛從冰箱裡拿出來的脆冰口感，或是吃到後來開始融化的口感都非常棒、也有職員表示冰淇淋比水果本身還要清爽，但是記憶點跟辨識度應再加強。



說到台東，許多人便會想到釋迦，而鳳梨釋迦果肉Q彈，甜中帶酸，因嚐起來帶有鳳梨、百香果等熱帶水果的綜合味道，因而得名，台東縣政府與農民同一陣線，希望台東超高品質的鳳梨釋迦，在各國都能享用到。

縣府表示，此次透過冷凍鳳梨釋迦及台東在地店家製作的釋迦冰淇淋進行「釋迦外交」，將專屬台東的特色推廣至日本，增加台東釋迦國際曝光度，針對未來鳳梨釋迦打入日本市場進行小型的市場調查，也取得日本在地的寶貴行銷建議，未來將納入台東鳳梨釋迦加工出口銷售的策略，持續努力打通鳳梨釋迦外銷的通路！