釋迦外交　台東鳳梨釋迦首渡日本　伊賀市新鮮試吃　增國際曝光度盼打通銷路

▲伊賀市的職員們品嘗專屬台東的好滋味，並提供行銷建議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年 9 月 20 日起中國大陸暫停台灣釋迦輸入，對鳳梨釋迦銷路影響甚鉅，台東縣政府積極為台東鳳梨釋迦外銷探路，10月初也向日本台灣交流協高雄事務所副所長及總務主任請益，了解鳳梨釋迦及加工品在日本消費市場的潛在客群，以利後續行銷，11月初台東縣政府首度將冷凍鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋寄送至日本三重縣伊賀市，讓台東友好城市伊賀市品嘗專屬台東的好滋味、提供相關行銷建議，也協助宣傳，讓更多日本人知道釋迦的美味。

台東縣於2016年與三重縣伊賀市簽署合作備忘錄，此次與伊賀市分享的冷凍鳳梨釋迦由台東農改場研發，完成鳳梨釋迦催熟及零下40度C全果冷凍的技術，可在3天內1次軟熟，解凍後外觀、口感、味道都與鮮果相去不遠；而鳳梨釋迦冰淇淋為位於初鹿的「梨迦初走」販售產品，選用牛奶釋迦品種，每口冰淇淋都帶有濃濃的釋迦香氣。



岡本 榮市長品嚐冷凍鳳梨釋迦後表示，身爲第1個在日本吃到台東鳳梨釋迦的市長感到榮幸，先前拜訪台東時也吃過，是記憶中想念的台東味，鳳梨釋迦很甜也很美味，希望台東鳳梨釋迦能外銷至日本，岡本市長會盡其所能向日本民眾宣傳；伊賀市的職員們則表示是第1次吃到鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋，對此水果感到陌生新奇、口感特別，本以爲會很黏膩，但比想像中的好入口，而味道為清爽的甜味，希望能進口至日本，讓當地人也能品嘗到鳳梨釋迦。



伊賀市的職員們也提供銷售的具體建議，由於冷凍鳳梨釋迦外觀容易變色、內含種籽食用起來不方便，建議販售時能先削皮、切塊並去籽，或是與高級飯店或知名甜點師合作，提升鳳梨釋迦的附加價值；至於釋迦冰淇淋有人認為清爽美味，雖是冰淇淋卻能著實吃到水果的風味，不論是剛從冰箱裡拿出來的脆冰口感，或是吃到後來開始融化的口感都非常棒、也有職員表示冰淇淋比水果本身還要清爽，但是記憶點跟辨識度應再加強。