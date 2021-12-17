快訊／確診印尼漁工飛澎湖　停高雄24小時匡列14人檢測結果出爐

▲一印尼漁工自高雄入境澎湖 採檢陽性 。（圖／記者陳韋男攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名印尼籍漁工確診，但他在採檢結果出爐前竟自行搭機從高雄前往澎湖，現在高雄市衛生局表示這名印尼籍漁工在高雄市停留期間約24小時，密切接觸者3人、一般接觸者11人匡列採檢抗原結果快篩均呈現陰性。

高雄市衛生局強調這名確診的印尼漁工個案僱主為澎湖籍漁船，列為澎湖境外移入個案。同時他在高雄市停留期間約24小時，密切接觸者3人、一般接觸者11人匡列採檢抗原結果快篩均呈現陰性。另外個案停留場域均已完成清消，請市民朋友放心，但是高雄市政府將要「針對個案未確認檢驗結果即搭機前往澎湖乙節，仲介疑有違反傳染病防治法相關情事，衛生局將依程序請當事人意見陳述，依法究責」。

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印尼漁工確診消息是在16日傳出，高雄市政府表示這名個案為專案引進國際移工，為44歲印尼籍男性，其提供之紀錄顯示已接種2劑莫德納疫苗滿14天，上個月23夜間自桃園國際機場入境，隔天凌晨入住中部集檢所，入境時採檢PCR陰性、6日居家檢疫14天期滿採檢PCR陰性，後續7天自主健康管理期間皆於中部集檢所完成。



檢疫及健康管理21天期滿後，15日因爲預定前往澎湖上工由仲介接送至高雄市楠梓區公司住所並在下午安排採檢PCR，16日傍晚未確認檢驗結果就即搭乘國內線班機前往澎湖，大約當天下午17:00接獲檢驗結果為陽性(CT:37.06)。個案無症狀，研判可能為境外移入舊案，近日將進行複驗。