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潛客溺水意外揭澎科大遊艇黑幕　前系主任涉犯多罪遭羈押禁見

記者陳洋、蔡怡萍／澎湖報導

今年5月初有6名潛水客在澎湖南方四島國家公園東吉島，被發現疑似溺水，海巡署將他們救回後，意外發現其違法捕撈龍蝦、麵包蟹，涉嫌違反《漁業法》，而調查載送他們的遊艇竟屬澎湖科技大學。檢察官蒐證後，於昨（17）日搜索6個地點，認為澎科大海洋遊憩系前系主任陳男涉犯刑法偽造文書、詐欺取財、背信及政府採購法等犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告即澎科大胡姓教授、郭姓業者則諭令請回。

▲▼澎湖科技大學教授竟載遊客非法捕撈海洋漁獲，遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳韋男翻攝）

▲澎科大「海洋2號」竟載遊客非法捕撈海洋漁獲，陳姓前系主任遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

今年5月7日，一起通報溺水救護案，意外衍伸為非法捕撈漁獲案件，遊客在澎湖南方四島國家公園違法捕抓龍蝦、麵包蟹等，而遊客所乘坐之遊艇，經查證後係國立澎湖科技大學所有之「海洋2號」，澎湖縣調查站認其中有弊端，報請檢察官指揮偵辦，與澎湖縣調查站、南部地區機動工作站組成專案小組，經數月調查蒐證分析，向法院聲請搜索票獲准。

▼遊客出海違法捕撈漁獲，卻溺水在海上載浮載沉，尋求救援後進而發現違法情事。

▲▼澎湖科技大學教授竟載遊客非法捕撈海洋漁獲，遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳韋男翻攝）

▲▼澎湖科技大學教授竟載遊客非法捕撈海洋漁獲，遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳韋男翻攝）

8月17日上午認時機成熟，展開搜索行動，共計搜索6個地點，另帶同被告3人、證人4人進行訊問，經澎湖地檢署偵訊及調查證據後，認澎科大海洋遊憩系前陳姓系主任涉犯刑法偽造文書、詐欺取財、背信及政府採購法等犯嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告即澎科大胡姓教授、郭姓業者郭則諭令請回。

▲▼澎湖科技大學教授竟載遊客非法捕撈海洋漁獲，遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳韋男翻攝）

▲澎科大陳姓前系主任羈押禁見獲准。

根據《漁業法》規定，自用遊樂船舶攜帶潛水器設備潛入海中採捕水產動植物，主管機關可以職權逕行認定，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。澎湖縣農漁局漁管科長張宏安表示，依照民眾檢舉內容，潛水客身上確實有網袋裝的漁貨，農漁局將找業者、潛水教練說明，如有違法一定嚴懲。

▲▼澎湖科技大學教授竟載遊客非法捕撈海洋漁獲，遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者陳韋男翻攝）

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